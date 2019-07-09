شركة '' Corse Composites Aéronautiques'' تعزز حضورها الصناعي في تونس

Mardi 09 Juillet 2019



بلاغ صحفي

- تعرف شركة " Corse Composites Aéronautiques (CCA) التي تم تأسيسها عام 1982 في كورسيكا (فرنسا) بأنها واحدة من المتخصصين في تطوير المواد المركبة الموجهة أو المخصصة للملاحة الجوّية ( الطيران ) . وتهدف الشركة إلى تصميم أجزاء وقطع المستقبل المستعملة في هذا المجال .وبما أنها حاصلة على شهادة تصديق " Nadcap Composites " منذ سنة 2015 فإن الشركة تسجّل حضورها اليوم في أغلب البرامج الجديدة الخاصة بالملاحة الجوية أو الطيران ويأتي أهمّ الفاعلين في هذا الميدان في طليعة شركائها الأساسيين . ويندرج التطوّر الذي شهدته الشركة بالتوازي في إطار مشاريع طموحة للبحث والتكنولوجيا التي تهدف إلى تصميم أجزاء أو قطع المستقبل في هذا المجال .ومن أجل أن ترافق عملية التطوير على المستوى العالمي وربح أسواق جديدة قررت شركة " CCA " أن تعطي بعدا جديدا لموقعها بتونس يكون في مستوى طموحاتها وتطلّعاتها . وعلى هذا الأساس قامت الشركة يوم 9 جويلية 2019 بافتتاح طريقتين صناعيتين جديدتين متقدمتين (مركز تصنيع ذو 5 محاور و Autoclave كبير) بمصنعها الحالي الواقع بجهة فوشانة - تونس الذي يعدّ اليوم 170 متعاونا ويقدّم لحرفائه والمساهمين فيه والمؤسسات التونسية مشروعه للتوسعة الصناعية في تونس الذي سيسمع له بتثليث قدراته الإنتاجية وتشغيل أكثر من 400 متعاون بصفة جملية في تونس .هذا الحدث كان أيضا مناسبة للشركة لإبراز الجهود المبذولة من قبل الحكومة التونسية من خلال مختلف وزاراتها ومؤسساتها من أجل تشجيع الاستثمارات .وفي الخلاصة يمكن القول إن الهدف بالنسبة إلى شركة " CCA " في المقام الأول هو " استخلاص " مشروع تنمية في تونس ( 2011 - 2019 ) إزاء المساهمين فيها وإزاء حرفائها وإزاء المؤسسات المحلية . وفي مقام ثان تعمل الشركة على إبراز مشروع التوسعة لوحدة الإنتاج بالمنطقة الصناعية " المغيرة 5 " وهو مشروع تبلغ قيمته 57 مليون دينار ويصنّف ضمن المشاريع ذات المصلحة الوطنية في تونس .