CAN 2019: OPPO porte des lettres d'encouragement du public aux joueurs de l'équipe nationale tunisienne

Vendredi 05 Juillet 2019



Communiqué de Presse -

Dans le cadre de son parrainage officiel de la CAN 2019, OPPO a lancé une vaste campagne afin d’encourager l'équipe nationale tunisienne et d’inviter le public à transmettre ses messages à l'équipe via ses sites officiels de réseaux sociaux.OPPO a également surpris les supporters tunisiens en distribuant des drapeaux tunisiens sur le terrain afin de remonter le moral des joueurs lors du match qui aura lieu le 2 juillet 2019.Ce parrainage témoigne de l’intérêt manifesté par OPPO pour le sport tunisien.Ce parrainage est une activité de l’OPPO visant à renforcer sa présence sur le marché africain, l’un des marchés les plus importants. OPPO est présent sur le marché tunisien, ainsi que dans diverses régions d'Afrique, notamment en Algérie, au Maroc, au Kenya et en Égypte. OPPO a récemment renforcé sa présence en Afrique grâce à son expansion au Nigéria.