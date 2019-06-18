قرارات لتأمين عودة التونسيين المقيمين في الخارج

Mardi 18 Juin 2019



باب نات

وتقرر اثر الاجتماع ما يلي:

- استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم بدار الضيافة بقرطاج كلا من محمد الطرابلسي وزير الشؤون الإجتماعية وهشام بن أحمد وزير النقل، وتناول اللقاء مختلف الاشكالية التي عرفتها الجالية التونسية من أجل العودة الى تونس في الصائفة خاصة النقص على مستوى المقاعد المعروضة للبيع بالنسبة لشركة الخطوط الجوية التونسية خلال فترة الذروة والأسعار التي تعتبرها الجالية التونسية مرتفعة.- تخصيص 500 تذكرة مجانية للعائلات ذات الدخل المحدود على رحلات الخطوط الجوية التونسية ويكون ذلك بالتنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة النقل.- تخصيص 300 تذكرة مجانية بالنسبة للخطوط البحرية على الشركة التونسية للملاحة مع تمتيع كل عائلة معنية بتذكرة مجانية لسيارة واحدة.- كراء طائرة من الحجم الكبير A330 لتأمين عودة التونسيين إلى مسقط رأسهم و إضافة 35 رحلة توفر 20 ألف مقعد اي ما يعادل 10 آلاف مسافر ذهابا وايابا- اقرار سعر موحد للتذاكر لكل المسافرين لهذه الرحلات ب 380 أورو باعتبار كل الأداءات والرسوم التذاكر اي بتخفيض في حدود 40 بالمائة وستنطلق من المطارات الفرنسية والالمانية والايطالية في اتجاه مطار تونس قرطاج ومطار جربة جرجيس.وسيكون انطلاق بيع هذه التذاكر انطلاقا من يوم الخميس 20 جوان عن طريق الوكالات التجارية للخطوط الجوية التونسية ووكالات الاسفار المتعاملة معها.