الديوانة تحبط تهريب 4 أشبال نمور بيضاء من تونس الى ليبيا

Samedi 15 Juin 2019



باب نات

- تمكنت وحدات الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير منتصف نهار اليوم السبت 15 جوان 2019 من إحباط محاولة تهريب أربعة أشبال نمور بيضاء كانت مخفية داخل سيارة مواطن ليبي أثناء استعداده للمغادرة في اتجاه القطر الليبي.وبالتحري معه صرح انه اقتنى هذه النمور من حديقة بجهة النفيضة دون أن يدلي بما يفيد طريقة اقتناءها والإجراءات الديوانية المتخذة في الغرض ودون الحصول على ترخيص المصالح المختصة بوزارة الفلاحة.تم تحرير محضر في الغرض وحجز النمور وإحالتها إلى إدارة الغابات بحسب بلاغ للديوانة.كما اذنت التيابة العمةمية بإبقاء المشتبه به في حالة سراح وإحالته إلى إدارة الأبحاث الديوانية للتحقيق في الجرائم الديوانية المرتبطة بقضية الحال.