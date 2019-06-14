القيروان: شاب يقدم على الانتحار بمقر سكناه

Vendredi 14 Juin 2019
باب نات - اقدم مساء اليوم الجمعة شاب يبلغ من العمر 35 سنة على عملية انتحار شنقا داخل مقر سكناه الكائن بطريق حفوز قرب مفترق المسيهلي.
ووفق المعطيات الاولية فان المتوفي متحصل على شهادة جامعية في الهندسة ويعاني من البطالة والظروف الاجتماعية الصعبة.
ووفق اذاعة صبرة , تحول قاضي التحقيق عدد 1 بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بمعية المصالح الامنية لمكان الحادثة لمعاينة الجثة وتحويلها لقسم الطب الشرعي بوحدة الاغالبة قصد تشريحها.
ويذكر انه ووفق المعطيات المتوفرة فان سبب اقدامه على الانتحار تعود للظروف الاجتماعية القاسية.
ووفق المعطيات الاولية فان المتوفي متحصل على شهادة جامعية في الهندسة ويعاني من البطالة والظروف الاجتماعية الصعبة.
ووفق اذاعة صبرة , تحول قاضي التحقيق عدد 1 بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بمعية المصالح الامنية لمكان الحادثة لمعاينة الجثة وتحويلها لقسم الطب الشرعي بوحدة الاغالبة قصد تشريحها.
ويذكر انه ووفق المعطيات المتوفرة فان سبب اقدامه على الانتحار تعود للظروف الاجتماعية القاسية.
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Par:essoltan (France )
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