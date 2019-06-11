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رئيس الوزراء المغربي: العلاقات التونسية المغربية تعيش ديناميكية هامة

Mardi 11 Juin 2019

Mardi 11 Juin 2019
باب نات - التقى صباح الثلاثاء 11 جوان، رئيس الحكومة يوسف الشاهد نظيره المغربي سعد الدين العثماني وذلك بمقر منظمة الأمم المتحدة بجنيف بمناسبة مئوية منظمة العمل الدولي .

وتناول اللقاء وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، علاقات التعاون والاخوة التونسية المغربية وسبل مزيد دفعها وتدعيمها.




ويأتي لقاء الشاهد بنظيره المغربي وسط خلافات بين الترجي الرياضي التونسي والوداد المغربي على خلفية قرار الاتحاد الافريقي اعادة مباراة نهائي اياب كأس رابطة الأبطال الافريقية.

ويشارك في أشغال الدورة 108 لمؤتم منظمة العمل الدولية الذي تنعقد خلاله الاحتفال بمائوية المنظمة التي تتواصل أشغاله من 10 إلى 21 جوان الجاري تحت شعار "بناء مستقبل عمل لائق" العديد من رؤساء الدول والحكومات و 5700 مندوب حكومي ورب عمل ومستخدم من 187 دولة عضو في المنظمة.


  
  
     
  
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