طبربة: قتيل وتسعة جرحى في انقلاب شاحنة في الدخيلة

Vendredi 07 Juin 2019
وات - أسفر حادث انقلاب شاحنة خفيفة تنقل عدد من المواطنين، فجر اليوم الجمعة، عن وفاة شخص وإصابة تسعة آخرين بإصابات مختلفة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية بمنوبة مراسلة (وات) بالجهة.
وتمثلت صورة الحادث، الذي جد في حدود الساعة الرابعة والنصف صباحا، على طريق الدخيلة-ماطر، وتحديدا على مستوى محطة "عربسات" للتحكم في الأقمار الصناعية، في انقلاب شاحنة خفيفة كانت متجهة نحو العاصمة، على متنها عدد من المواطنين أصيلي منطقة "بازينة"، التابعة لمعتمدية جومين من ولاية بنزرت.
وأسفر الحادث، وفق المصادر ذاتها، عن وفاة مرافق السائق على عين المكان، فيما تفاوتت إصابة تسعة راكبين آخرين، من بينهم أربعة نساء، حيث تدخل أعوان الحماية المدنية بمنوبة وماطر وأعوان الصحة بالمستشفى المحلي بطبربة لنقلهم للمستشفى المذكور، أين تلقوا الاسعافات الأولية وخضعوا للفحوصات اللازمة، فضلا عن نقل اثنين منهم إلى معهد القصاب للقيام بصور أشعة، وفق ما أكدته المديرة الجهوية للصحة، إيمان السويسي.
يشار إلى ان المصالح الأمنية بمنطقة الحرس الوطني بطبربة، نفت أن يكون الحادث متعلق بنقل عملة، كما روجت له بعض وسائل الاعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وتمثلت صورة الحادث، الذي جد في حدود الساعة الرابعة والنصف صباحا، على طريق الدخيلة-ماطر، وتحديدا على مستوى محطة "عربسات" للتحكم في الأقمار الصناعية، في انقلاب شاحنة خفيفة كانت متجهة نحو العاصمة، على متنها عدد من المواطنين أصيلي منطقة "بازينة"، التابعة لمعتمدية جومين من ولاية بنزرت.
وأسفر الحادث، وفق المصادر ذاتها، عن وفاة مرافق السائق على عين المكان، فيما تفاوتت إصابة تسعة راكبين آخرين، من بينهم أربعة نساء، حيث تدخل أعوان الحماية المدنية بمنوبة وماطر وأعوان الصحة بالمستشفى المحلي بطبربة لنقلهم للمستشفى المذكور، أين تلقوا الاسعافات الأولية وخضعوا للفحوصات اللازمة، فضلا عن نقل اثنين منهم إلى معهد القصاب للقيام بصور أشعة، وفق ما أكدته المديرة الجهوية للصحة، إيمان السويسي.
يشار إلى ان المصالح الأمنية بمنطقة الحرس الوطني بطبربة، نفت أن يكون الحادث متعلق بنقل عملة، كما روجت له بعض وسائل الاعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
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Par:amor2 (Switzerland )
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