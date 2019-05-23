Jeudi 23 Mai 2019



باب نات

- تم صباح اليوم الخميس 23 ماي 2019 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، إمضاء الملحق التعديلي عدد 02 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين و المتعلقة بالزيادة في المنح و الأجور بعنوان سنتي 2018 و 2019.و أمضى هذا الاتفاق، كل من محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل و عاشور العوادي رئيس النقابة الأساسية للشؤون الاجتماعية من جهة و عماد عبد الجواد رئيس فيدرالية الجمعيات التونسية العاملة في مجال الإعاقة من جهة ثانية و ذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة.