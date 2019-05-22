الدائرة الاستعجالية تقرر مواصلة بث مسلسل الجزء الثاني من مسلسل شورب ..

Mercredi 22 Mai 2019



باب نات

- قررت اليوم الأربعاء الدائرة الاستعجالية من ساعة الى أخرى بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض القضية التى رفعها سيناريست كتب سيناريو الجزء الأول والثاني من مسلسل علي شورب ضد قناة التاسعة وشركة انتاج في شخص ممثلها القانوني مطالبا اياهما بعدم بث الجزء الثاني من مسلسل علي شورب 2والاءذن لأحد عدول التنفيذ بمعية خبير في الملكية الفكرية بالتوجه لاماكن التصوير واماكن البحث والقيام بوصف دقيق وحجز العينات التى تمثل انتهاك لحق المؤلف مع الأذن بالتنفيذ على المسودة لتأكد الأمر ..وقد اكد الشاكي في نص الشكاية أنه هو صاحب النص الاصلي المتمثل في سيناريو وشريط سينمائي بعنوان شورب الأسطورة وهو سيناريست الجزء الأول من مسلسل شورب الذي تم عرضه على قناة التاسعة وهو ايضا سيناريست الجزء الثاني من نفس المسلسل وذلك مثلما يتبين في وصل خلاص وايداع سيناريو شورب 2 لدى المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف موضحا انه ثبت الاتفاق بينه وبين ومدير انتاج قناة التاسعة ومخرج المسلسل وشركة الانتاج على إعداد السيناريو...