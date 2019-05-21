مجلس القضاء العدلي يرشح القاضي فتحي عروم لخطة وكيل الدولة العام لمحكمة التعقيب

Mardi 21 Mai 2019
وات - اعلن مجلس القضاء العدلي انه قرر خلال جلسته اليوم الثلاثاء، ترشيح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بقابس القاضي فتحي عروم لخطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وإحالة ملف الترشيح على الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء للنظر في تقديم الترشيح الحصري لرئاسة الجمهورية.
وكان المجلس قد أعلن يوم 4 ماي الجاري عن تلقيه 11 مطلب ترشح لخطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، بعد أن كان قد أعلن يوم 16 أفريل المنقضي عن فتح باب الترشح لذات الخطة، وتجدر الإشار إلى أن وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب هو عضو بالصفة (غير منتخب) بالمجلس الأعلى للقضاء.
يذكر أن الفصل 106 من الدستور يتطرق الى تسمية القضاة وينص على ان "يسمى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة، بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء، ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية".
وكان المجلس قد أعلن يوم 4 ماي الجاري عن تلقيه 11 مطلب ترشح لخطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، بعد أن كان قد أعلن يوم 16 أفريل المنقضي عن فتح باب الترشح لذات الخطة، وتجدر الإشار إلى أن وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب هو عضو بالصفة (غير منتخب) بالمجلس الأعلى للقضاء.
يذكر أن الفصل 106 من الدستور يتطرق الى تسمية القضاة وينص على ان "يسمى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة، بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء، ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية".
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Par:kamelwww (France )
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