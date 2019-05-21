Radio Babnet Tunisie On Air: 100% - Tarab ........  

مجلس القضاء العدلي يرشح القاضي فتحي عروم لخطة وكيل الدولة العام لمحكمة التعقيب

Mardi 21 Mai 2019

Mardi 21 Mai 2019
وات - اعلن مجلس القضاء العدلي انه قرر خلال جلسته اليوم الثلاثاء، ترشيح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بقابس القاضي فتحي عروم لخطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وإحالة ملف الترشيح على الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء للنظر في تقديم الترشيح الحصري لرئاسة الجمهورية.

وكان المجلس قد أعلن يوم 4 ماي الجاري عن تلقيه 11 مطلب ترشح لخطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، بعد أن كان قد أعلن يوم 16 أفريل المنقضي عن فتح باب الترشح لذات الخطة، وتجدر الإشار إلى أن وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب هو عضو بالصفة (غير منتخب) بالمجلس الأعلى للقضاء.


يذكر أن الفصل 106 من الدستور يتطرق الى تسمية القضاة وينص على ان "يسمى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة، بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء، ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية".

  
  
     
  
cadre-59d83ad91b465c43b9aaed08ff2b04f4-2019-05-21 23:00:04






0 de 0 commentaires pour l'article 182737



En continu

الأربعاء 22 ماي 2019 | 17 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:52 19:27 16:06 12:23 05:06 03:18
19°
 17° % 68 :الرطــوبة
تونــس 16°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
17°-1624°-1825°-1629°-1927°-19
  • Avoirs en devises
    13010,7

  • (21 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,33655 DT        1$ =2,99192 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 mai)   563,1 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1558480025|182737 524|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires