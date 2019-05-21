علي بن قايد مؤسس المعهد الوطني للمواصفات و الملكية الصناعية في ذمة الله

Mardi 21 Mai 2019
باب نات - توفي علي بن قايد الذي يعتبر الأب الروحي لادخال الجودة و المواصفات و الملكية الصناعيةفي تونس و ساهم في وضع القوانين المنظمة لها و أنفق من ماله الخاص لتأسيس المعهد الوطني للمواصفات و الملكية الصناعية Innoropi الذي يعتبر اليوم من دعائم الاقتصاد الوطني و رافدا للتنمية و حماية العلامات الصناعية و براءات الاختراع و منح علامات الجودة و المواصفات ،، و تعتبر تونس بفضل هذا الرجل الوطني رائدة في العالم العربي في هذا المجال و تتمتع أيضا بسمعة عالمية .
رحم الله الفقيد رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته،
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Par:kamelwww (France )
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