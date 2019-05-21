محمد الفاضل محفوظ يلتقي رئيسة الجمعية التونسية للتصرّف والتوازن الاجتماعي

Mardi 21 Mai 2019
باب نات - مساندة لجهود المجتمع المدني في مجال الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، استقبل محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ظهر اليوم شيماء قرقوري رئيسة الجمعية التونسية للتصرّف والتوازن الاجتماعي TAMMS بحضور عضو الجمعية الأستاذ الأسعد الجموسي.
ودعت رئيسة الجمعية خلال هذا اللقاء إلى التعجيل باستكمال مسار اعتماد مشروع قانون ''المبادر الذاتي'' الذي تم اعداده بالشراكة مع قوى المجتمع المدني بهدف تسهيل الانتقال الى المنظومة المهيكلة وادماج العاملين في القطاعات بصفة فردية في القطاع المنظم ومنح الشباب الإحاطة الاجتماعية والمرافقة في بعث المشاريع.
يشار إلى أن الجمعية التونسية للتصرّف والتوازن الاجتماعي تهدف إلى المساهمة في دعم مسار التنمية الجهوية بتونس من خلال الادماج الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة وللشباب ودعم حقوقهما.
ودعت رئيسة الجمعية خلال هذا اللقاء إلى التعجيل باستكمال مسار اعتماد مشروع قانون ''المبادر الذاتي'' الذي تم اعداده بالشراكة مع قوى المجتمع المدني بهدف تسهيل الانتقال الى المنظومة المهيكلة وادماج العاملين في القطاعات بصفة فردية في القطاع المنظم ومنح الشباب الإحاطة الاجتماعية والمرافقة في بعث المشاريع.
يشار إلى أن الجمعية التونسية للتصرّف والتوازن الاجتماعي تهدف إلى المساهمة في دعم مسار التنمية الجهوية بتونس من خلال الادماج الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة وللشباب ودعم حقوقهما.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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