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رئيس الحكومة يخسر قضيته لايقاف نشاط جمعية شمس

Lundi 20 Mai 2019

Lundi 20 Mai 2019
باب نات - قررت الدائرة الاستعجالية بمحكمة الاستئناف بتونس رفض المطلب الذي تقدم به المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئيس الحكومة يوسف للشاهد لايقاف نشاط جمعية شمس .

وقد قدم المكلف العام مستندات تفيد بأن جمعية شمس حادت عن اهدافها المتمثلة في الدفاع عن الاقليات وليس عن المثلية الجنسية التى تتعارض مع الدين الاسلامي وطالب الحكم بايقاف نشاطها ...


  
  
     
  
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BABANETTOO  (France)  |Lundi 20 Mai 2019 à 12h 58m |           
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