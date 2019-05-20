رئيس الحكومة يخسر قضيته لايقاف نشاط جمعية شمس

Lundi 20 Mai 2019



باب نات

- قررت الدائرة الاستعجالية بمحكمة الاستئناف بتونس رفض المطلب الذي تقدم به المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئيس الحكومة يوسف للشاهد لايقاف نشاط جمعية شمس .وقد قدم المكلف العام مستندات تفيد بأن جمعية شمس حادت عن اهدافها المتمثلة في الدفاع عن الاقليات وليس عن المثلية الجنسية التى تتعارض مع الدين الاسلامي وطالب الحكم بايقاف نشاطها ...