سمير الطيب يطّلع على سير عدة مشاريع فلاحية بجندوبة

Jeudi 16 Mai 2019
باب نات - في اطار زيارة رئيس الحكومة الى ولاية جندوبة، زار اليوم الخميس 16 ماي 2019، ا سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، صحبة عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية وعدد من اطارات الوزارة الحاجز المائي على مستوى وادي مجردة ومحطة الضخ p0، حيث تتم اعادة بناء الحاجز المائي على مستوى وادي مجردة على مساحة 25 ألف هكتار. واطلع سمير الطيب على سير المشروع الذي بلغت نسبة تقدم انجازه 75%.
علما وأن كلفة المشروع بلغت 1.68 مليون دينار، ويهدف المشروع الى اعادة بناء الحاجز الحديدي على مستوى وادي مجردة والمركزة عليه محطة الضخ p0 (قوة التدفق تصل الى 5000 ل/ث).
وتؤمن هذه المحطة ضخ مياه الري ضمن منظومة بوهرتمة لري حوالي 25 ألف هكتار.
كما زار وزير الفلاحة مستغلة فلاحية، حيث عاين زراعة اللفت السكري بالمنطقة السقوية بن بشير.
كذلك زار سمير الطيب الضيعة الفلاحية النموذجية “الارتياح” لصاحبها نجيب المشرقي والتي تمسح 475 هك منها 29 هك زيتون و410 هك صالحة للزراعات الكبرى. وتشغل الضيعة 05 اطارات و15 عاملا قارا و34 عاملا موسميا.
علما وأن كلفة المشروع بلغت 1.68 مليون دينار، ويهدف المشروع الى اعادة بناء الحاجز الحديدي على مستوى وادي مجردة والمركزة عليه محطة الضخ p0 (قوة التدفق تصل الى 5000 ل/ث).
وتؤمن هذه المحطة ضخ مياه الري ضمن منظومة بوهرتمة لري حوالي 25 ألف هكتار.
كما زار وزير الفلاحة مستغلة فلاحية، حيث عاين زراعة اللفت السكري بالمنطقة السقوية بن بشير.
كذلك زار سمير الطيب الضيعة الفلاحية النموذجية “الارتياح” لصاحبها نجيب المشرقي والتي تمسح 475 هك منها 29 هك زيتون و410 هك صالحة للزراعات الكبرى. وتشغل الضيعة 05 اطارات و15 عاملا قارا و34 عاملا موسميا.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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