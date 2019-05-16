الجمعة 17 ماي بفرنسا... افطار وسهرة موسيقية تعود مداخيلها لفائدة عائلات ضحايا السبالة من ولاية سيدي بوزيد

Jeudi 16 Mai 2019
بلاغ صحفي - ينظم اتحاد العمال المهاجرين بفرنسا يوم الجمعة 17 ماي الجاري بضاحية اوبرفيليي الباريسية افطارا رمضانيا وسهرة موسيقية بحضور بوعلي المباركي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا عن الاتحاد في اطار الشراكة التي تجمع بين المنظمة الشغيلة واتحاد العمال المهاجرين وستعود مداخيل الحفل لفائدة عائلات ضحايا حادث السبالة من ولاية سيدي بوزيد.
ويحضر المناسبة حوالي 400 ضيف مـن افراد الجالية التونسية بالإضافة الى ممثلين عن السلك الدبلوماسي والهياكل والجمعيات التونسية الناشطة بباريس وتحيي السهرة الرمضانية فرقة "مالوفجية" التونسية بقيادة الفنان محمود فريح وتقدم عرضا موسيقيا يجمع بين اغاني المالوف واشهر الاغاني التونسية المعروفة.
وتندرج هذه المبادرة في اطار سلسلة التظاهرات التنشيطية والثقافية والاجتماعية التي ينظمها اتحاد العمال المهاجرين بهدف تفعيل دوره في ربط صلة التونسيين المقيمين بفرنسا بأرض الوطن.
هذا وسيتم بالمناسبة تخصيص جناح تحسيسي بضرورة التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة عبر توزيع مطوية تتضمن مختلف اليات التسجيل وتمكين الحضور من امكانية التسجيل في الابان عبر الموقع الالكتروني المخصص من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لفائدة التونسيين بالخارج.
ويحضر المناسبة حوالي 400 ضيف مـن افراد الجالية التونسية بالإضافة الى ممثلين عن السلك الدبلوماسي والهياكل والجمعيات التونسية الناشطة بباريس وتحيي السهرة الرمضانية فرقة "مالوفجية" التونسية بقيادة الفنان محمود فريح وتقدم عرضا موسيقيا يجمع بين اغاني المالوف واشهر الاغاني التونسية المعروفة.
وتندرج هذه المبادرة في اطار سلسلة التظاهرات التنشيطية والثقافية والاجتماعية التي ينظمها اتحاد العمال المهاجرين بهدف تفعيل دوره في ربط صلة التونسيين المقيمين بفرنسا بأرض الوطن.
هذا وسيتم بالمناسبة تخصيص جناح تحسيسي بضرورة التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة عبر توزيع مطوية تتضمن مختلف اليات التسجيل وتمكين الحضور من امكانية التسجيل في الابان عبر الموقع الالكتروني المخصص من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لفائدة التونسيين بالخارج.
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