كميات كبيرة من الأسماك النافقة في ميناء الصيد البحري بقصيبة المديوني من ولاية المنستير

Vendredi 30 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-30 20:14:18

- استفاق، صباح يوم الجمعة، البحارة في ميناء الصيد البحري بقصيبة المديوني من ولاية المنستير على مشهد كمية هامّة من الأسماك النافقة مختلفة الحجم من نوع "الوُرَاطَةْ" و"القَارِوصْ" و"الِمجِلْ" و"السَارْدَةْ" و"القَبْرُوصْ" (سرطان البحر)، وفق ما أفاد به البحار و المجهز بالميناء، عمر الإمام، مراسلة (وات) بالجهة.و أوضح ذات المصدر أنه عاين، مساء الخميس، لدى تفقده مراكب الصيد الخاصة به العديد من هذه الأسماك وقد كانت تجد صعوبة في التنفس، مرجحا أن يعود نفوق هذه الأسماك إلى سكب محطة التطهير لمطة-صيادة-بوحجر للمياه الملوثة في البحر، إلى جانب السكب العشوائي للعديد من المصانع للمياه الصناعية مباشرة في البحر.وأفاد بأن عددا من البحارة بالمنطقة والذين ما فتئوا يشتكون من عدم الاستماع إلى مشاغلهم ومطالبهم منذ سنوات، عمدوا ، صباح اليوم،إلى غلق الطريق العام، مطالبين بإيقاف سكب مياه التطهير في البحر حتى يعود بحر قصيبة المديوني مجددا إلى سالف عهده، حسب قوله.من جهته، ذكر رئيس فرع المنستير المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية، منير حسين، في تصريح لمراسلة (وات)، أنّ البحارة وبعض المواطنين بقصيبة المديوني نفذوا وقفة سلمية عفوية احتجاجا على نفوق كمية هامة من الأسماك، أغلقوا على إثرها الطريق رقم 92 الواقعة قبالة ميناء الصيد البحري بقصيبة المديوني، مبيّنا أنّ نفوق الأسماك يرتبط بالتلوث المتواصل على مستوى خليج المنستير باعتبار أنّ محطات التطهير والصناعيين يواصلون عملية سكب المياه، فرغم الأشغال التي أنجزت لاستصلاحه إلا أنّ ظاهرة نفوق الأسماك مازالت متواصلة.و ذكر أن تنفيذ هذه الوقفة جاء للمطالبة بتسريع تنفيذ مشروع نقل المياه المستعملة من محطة التطهير صيادة-لمطة-بوحجر نحو محطة التطهير الجديدة التي ستنجز في القطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير وللمطالبة بإيقاف مصادر التلوث على شاطئ مدينة قصيبة المديوني.وأشار إلى أنّ لجنة جهوية تحوّلت، اليوم، إلى الميناء لمعاينة الوضعية ومحاولة ايجاد حلول عاجلة لمحاولة منع تكرر ظاهرة نفوق الاسماك التي انطلقت منذ السنوات الألفين ثم وقعت كارثة سنة 2006 ثم أصبحت هذه الكارثة متداولة كلّ سنة في فصل الصيف مع ارتفاع الحرارة وإلقاء الفضلات في البحر، مبرزا أنّ خليج المنستير يعد محضنة تضع فيه الأسماك بيضها، وبتواصل هذه الممارسات ستتم خسارة ثروة سمكية وطنية، حسب قوله.من ناحيته، أبرز ممثل الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالمنستير، محمّد الجزيري، أنّ هذه الظاهرة تتكرر سنويا في قصيبة المديوني ولا ترتبط بعوامل طبيعية بحتة بل بعوامل التلوث باعتبار أنّ شاطئ قصيبة المديوني وميناء الصيد البحري بها ملاصقان لمحطة معالجة المياه المستعملة التي لم تعد طاقة استيعابها تسمح بالتعامل مع كمية المياه المستعملة الواردة عليها خاصة مع التوسع العمراني والنسيج الصناعي ومع تكاثر عدد السكان ومع حلول الصيف وبالتالي يقع في بعض الأحيان سكب المياه دون معالجتها.وهذا وقد عاينت مراسلة (وات) بالمنستير قرب ميناء الصيد البحري بقصيبة المديوني قنوات للسكب العشوائي المباشر في البحر لمياه صناعية علاوة على وجود مظاهر التلوث به.وكانت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير سجلت يوم الجمعة 12 سبتمبر 2014 نفوق كميات من الأسماك صغيرة الحجم بالسواحل الممتدة بين قصيبة المديوني ولمطة وصيادة أي على امتداد حوالي أربعة كلم.يذكر أن المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالمنستير أفاد ، في ذات التاريخ مراسلة (وات)، أنّه بعد التثبت من تقارير المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بالجهة فقد تم تسجيل نفوق كميات من الأسماك في نفس اليوم علاوة على تسجيل ذات الظاهرة في خنيس سنة 1994 وفي قصيبة المديوني سنة 1996 و1997 وفي لمطة وصيادة سنة 2000 وفي خنيس وقصيبة المديوني ولمطة في جوان 2006 وفي صيادة في فيفري 2008 وفي قصيبة المديوني وخنيس ولمطة في جوان 2009 وفي قصيبة المديوني في جوان 2010 وفي لمطة وصيادة في نوفمبر 2010 وفي قصيبة المديوني في جوان 2011 وجوان 2012 وجويلية 2013 وسبتمبر 2013.و أشار الى أنّه حسب نتائج المعاينة الميدانية لنفوق الأسماك يوم 12 سبتمبر 2014 والتحاليل الكيميائية والبكتريولوجية التي قام بها المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بالمنستير فإنّ سبب نفوق تلك الأسماك من المرجح أن يكون نتيجة وجود نسبة عالية من أملاح الأمونيوم وتكدر عالي للمياه تزامن مع ضعف المد والجزر الذي يتبعه عادة نقص حاد لنسبة الأكسيجين المتحللة في المياه خاصة ليلا وحسب ذات التقرير فإنّ كلّ هذه العوامل مجتمعة أدت إلى نفوق الأسماك.وأكد ذات التقرير أنّ النظام الايكولوجي بولاية المنستير وخاصة في المنطقة الفاصلة بين خنيس إلى حدود جزيرة الديماس يعاني من العديد من الاخلالات البيئية التي أفقدته مهمته الايكولوجية كمحضنة لصغار الأسماك بسبب تصحر واختفاء مراعى البيزودزنيا وغيرها وأنّه أصبح غير قادر على استيعاب الفضلات ومياه الصرف الصحي، داعيا إلى وجوب صون النظم الساحلية التي تشكل محميات ايكولوجية في جميع أنحاء العالم وفي المناطق ذات الإنتاجية العالية وحمايتها من الاعتداءات البيئية المتكررة.ويشتكي البحارة في قصيبة المديوني من تضرر مراكب الصيد من التلوث ومن عدّة أمراض جلدية ويعتبر بعضهم أنّ تفشي الأمراض السرطانية في صفوف الأهالي وخاصة البحارة ناتج عن التلوث الذي تعاني منه مدينة قصيبة المديوني منذ أكثر من 17 سنة، حسب تقديرهم.