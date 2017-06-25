تقدّم موسم الحصاد بنسبة 51 بالمائة وتجميع 9ر3 مليون قنطار من الحبوب

Dimanche 25 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-25 15:03:01

- تتواصل عمليات حصاد الحبوب في مختلف الولايات، حيث بلغت المساحات المحصودة إلى غاية 23 جوان 2017 حوالي 497 ألف هكتار بنسبة تناهز51 بالمائة من المساحات المتوقع حصادها والبالغة حوالي 976 ألف هكتار مع تجميع 9ر3 مليون قنطار.وأفاد كاهية مدير الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة محمد علي بن رمضان في تصريح ل(وات) أن المساحات المتوقع حصادها تتوزّع على 702 ألف هك بالشمال و 274 ألف هك بالوسط والجنوب.وتتوزّع المساحات المحصودة حسب الأنواع على 172 ألف هك قمح صلب (35 بالمائة) و 38 ألف هك قمح لين (40 بالمائة) والشعير 281 ألف هكتار (74 بالمائة) والتريتيكال 3ر6 آلاف هكتار (44 بالمائة).وتنقسم هذه المساحات وفق المسؤول حسب المناطق إلى 332 ألف هك في الشمال من جملة 702 آلاف هك متوقع حصادها أي بنسبة 47 بالمائة و 165 ألف هك في الوسط والجنوب من جملة 274 ألف هك أي بنسبة 60 بالمائة.وبخصوص مردود الحبوب قال محمد علي بن رمضان إن معدل المردود للقمح الصلب تراوح بين 10 و29 قنطارا في الهكتار الواحد في الشمال وبين 12 و24 ق/هك في الوسط وكان في حدود 6 ق/هك في مناطق الجنوب، كما تم تسجيل مردود أقصى بلغ 82 ق/هك بمساحة مروية في ولاية القيروان.أما القمح الليّن فقد تراوح معدل المردود بين 10 و26 ق/هك بالشمال وبين 12 و31 ق/هك في الوسط وكان في حدود 5 ق/هك في مناطق الجنوب، هذا وتم تسجيل مستوى أقصى للمردود بلغ 65 ق/هك بولاية القيروان.وتراوح معدل المردود للشعير بين 9 و20 ق/هك في الشمال وبين 7 و16 ق/هك في الوسط و6 ق/هك في مناطق الجنوب، وتمّ تسجيل مردود أقصى في حدود 67 ق/هك في مساحة مروية بولاية القيروان أيضا.وبخصوص حبوب التريتيكال تراوح معدل المردود بين 11 و23 ق/هك في الشمال، وتم تسجيل مردود أقصى بـ 35 ق/هك بباجة.وعن تقدّم عملية تجميع الحبوب أوضح المتحدث أن كميات الحبوب المجمّعة من طرف مختلف مؤسسات التجميع بلغت إلى غاية 20 جوان 2017 حوالي 9ر3 مليون قنطار مقابل 3ر3 مليون قنطار تم تجميعها خلال نفس الفترة من الموسم الفارط.وتتوزع الكميات المجمعة حسب الأنواع على 5ر2 مليون قنطار قمح صلب و 326 ألف قنطار قمح لين و مليون قنطار شعير و 4ر2 ألف قنطار تريتيكال.ومن جهة أخرى تستأثر الشركات التعاونية بنسبة 40 بالمائة من الكميات المجمّعة بينما تمثل هذه النسبة 56 بالمائة بالنسبة للمجمعين الخواص و3ر1 بالمائة بالنسبة لديوان الحبوب.وتتصدّر ولاية باجة القائمة على مستوى الكميات المجمعة بنسبة 23 بالمائة أي بحوالي 892 ألف قنطار.ويشار إلى أنه من المنتظر أن تبلغ صابة الحبوب للموسم الحالي (2016/2017) 17 مليون قنطار مقابل 12 مليون قنطار الموسم المنقضي بزيادة بنسبة 38 بالمائة.محرز/جود