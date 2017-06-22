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Santé

وزارة الصحة تحذر من عرض لعب أطفال خطرة بالأسواق غير المنظمة وتدعو الى عدم اقتنائها

Jeudi 22 Juin 2017
بــاب نــات - حذرت وزارة الصحة من انه مع اقتراب عيد الفطر، وأمام الاقبال الكثيف على شراء أصناف عديدة من اللعب، يتم بالأسواق غير المنظمة عرض لعب شبيهة بالأسلحة النارية والقاذفة لكويرات أو نبيلات أوسوائل، ولمصوبات ليزرية ولمتفجرات نوع "فوشيك"، من شأنها أن تتسبب في حوادث خطيرة وأضرار جسيمة للأطفال.

ودعت الوزارة في بلاغ لها، جميع الأولياء الى عدم اقتناء هذه الأنواع من اللعب لتفادي المخاطر المحتملة المرتبطة باستعمالها، الى جانب تحذير وتوعية وإقناع أبنائهم بما قد ينجر عن التعامل معها من مخاطر.
كما أكدت على ضرورة اقتناء اللعب من نقاط البيع المنظمة فقط وذلك حفاظا على سلامة الأطفال.

يشار الى ان 5ر58 بالمائة من الأولياء التونسيين يقتنون لعب الاطفال من المسالك التجارية غير المنظمة مقابل 5ر41 بالمائة يشترونها من الفضاءات التجارية المنظمة، وذلك حسب بحث أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك سنة 2015 حول استهلاك الاطفال للعب شمل 1500أسرة.




Publié le:2017-06-22 11:27:46

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