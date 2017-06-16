المجلس الجهوي لولاية سوسة يصادق على تعديل ميزانيته لسنة 2017

Vendredi 16 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-16 21:06:19

- صادقت النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لولاية سوسة، اليوم الجمعة، خلال أشغال دورتها العادية الثانية لسنة 2017 على تعديل ميزانية المجلس الجهوي للسنة الجارية، وذلك بالزيادة في موارد ونفقات الميزانية بمبلغ قدره 80 ألف دينار بعنوان أجور أعوان الالية 16 لترتفع بذلك تقديرات موارد ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2017 من 203ر5 مليون دينار الى 283ر5 دينار.وصادقت النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لولاية سوسة، خلال دورتها التي ترأسها والى الجهة، عادل الشليوي، على الحساب المالي وقرار غلق ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2016، حيث تم بالخصوص تسجيل 390ر41 مليون دينار كمبلغ جملي لمقابيض ميزانية التصرف وكذلك تسجيل ما يفوق 669ر32 مليون دينار كمبلغ جملي للنفقات المأذون بدفعها لتصرف 2016.وذكر الوالى ان حجم اعتمادات التعهد بلغت الى حدود غرة جوان 2017 ما قدره 23,485 مليون دينار انفق منها ما قدره 6,292 مليون دينار أي بنسبة استهلاك ناهزت 27 بالمائة.وبخصوص متابعة سير اهم المشاريع العمومية، اشار والي سوسة بالخصوص الى ان اعداد ملف طلب العروض المخصصة لاشغال مشروع توسعة الملعب الأولمبي في سوسة سيتم خلال الشهر الجاري بعد ان تم ادراج هذا المشروع ضمن المخطط التنموي 2016-2020.و أعلن عن قرب الانطلاق في اشغال بناء سد لتعبئة الموارد المائية بمنطقة بلعوم بمعتمدية القلعة الكبرى بكلفة قدرها 600 مليون دينار وذلك بالتوازي مع تواصل البت في الاشكاليات العقارية.وأكد أن الاشغال متواصلة بنسق حثيث في مشروع حماية الشريط الساحلي لسوسة الشمالية من الانجراف البحري على طول 5ر4 كلم الذي تبلغ كلفة إنجازه 2ر12 مليون دينار، مذكرا ان هذه الاشغال الممولة بنسبة 75 بالمائة من طرف الجانب الالماني "KFW" تشمل بالخصوص استصلاح الحاج الصخري بالمدفون بمعتمدية هرقلة على طول 430 مترا واقامة حاجز صخري على مستوى جرف منتزه هرقلة على طول 485 مترا.وشدد الوالي من جهة أخرى على ان مقاومة غلاء المعيشة والتحكم في الاسعار ستكون من بين اولويات الجهة في الفترة القادمة، مشيرا بالخصوص الى مجهودات فرق المراقبة الاقتصادية التي ساهمت في استقرار الاسعار ومقاومة الممارسات الاحتكارية خلال الفترة المنقضية من شهر رمضان، وإلى المساعي الجارية لإنجاح موسم الحصاد والموسم السياحي وكذلك البرامج الهادفة للعناية بالبيئة ونظافة المدن.عماد/أم/جود