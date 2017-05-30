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Economie

تقهقر الدينار ب5ر7 بالمائة ازاء الاورو وب1ر5 بالمائة ازاء الدولار

Mardi 30 Mai 2017
بــاب نــات - "سجل الدينار التونسي في سوق الصرف بين البنوك، خلال الفترة من 1 الى 22 ماي 2017، تقهقرا بنسبة 5ر7 بالمائة ازاء الاورو وبنسبة 1ر5 بالمائة ازاء الدولار الامريكي مقابل تراجع بنسبة 6ر0 بالمائة فقط (ازاء العملتين) سنة قبل ذلك"، حسب تقرير للبنك المركزي التونسي حول "التطورات الاقتصادية والنقدية" الصادر في ماي 2017 واوضح البنك المركزي التونسي ان الضغوطات على معدل صرف الدينار ازدادت بشكل ملموس منذ النصف الثاني من شهر افريل 2017، بما ادى الى تراجع هام في قيمة الدينار امام العملات الرئيسية.

وضاعف الاحتداد الاخير للعجز التجاري، الضغوطات على تراجع قيمة الدينار في سوق الصرف بين البنوك التي تعاني عجزا هيكليا.
وتسارعت الواردات من 1 الى 20 ماي 2017، بشكل ملموس وشبه عام.

ولاحظ البنك المركزي التونسي ان تواصل تقدم الواردات بهذا النسق يهدد ببقاء معدل صرف الدينار تحت الضغوط ليجعل من التصرف فيه عبر التدخلات في سوق الصرف مهمة اكثر فاكثر تعقيدا.

وبادر البنك المركزي التونسي، بهدف التخفيف من حدة تذبذب قيمة الدينار، الى تعبئة موارد من العملة الصعبة المتاحة لتحسين السيولة في سوق الصرف.



Publié le:2017-05-30 13:59:43

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2 de 2 commentaires pour l'article 143401

Jamjam  (Tunisia)  |Mardi 30 Mai 2017 à 14h 50m |           
Les Hors la loi et leurs sponsors Politiciens et trafiquants de toutes sortes manipulent les jeunes pour bloquer les routes , incendier ,saboter , arreter la production Nationale du petrole et du gaz du sud et des projets en cours de construction pour raquetter l ETAT . les ignorants et les traitres classent ces agissements comme des Sit In pacifiques , il ne faut pas s ' etonner de la degradation du Dinar!!!!! detruire le pays et
son economie voila ce que veulent les traitres . L ETAT doit agir au plus vite et arreter ce massacre

Mandhouj  (France)  |Mardi 30 Mai 2017 à 14h 46m |           
يمكن أن يكون العنوان تقهقر الحرب على الفساد بي 180 درجة ... من حرب على الفساد إلى حرب شقوق ... و تحية رماضنية لحزب نداء تونس !


مواجهة الفساد يجب أن تكون معركة وطنية توحد الناس و لا تبعث فيهم الفشل ... التحدي الذي يواجه الحكومة هو فعلا القيام بحرب على الفساد بدون هوادة ، وهي ستجد الشعب كله واقف ... و هذا ما نتمناه لبلادنا حتى لا يستمر عبث العابثين بالعملة ، كما بكل الاقتصاد الوطني .



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