وضاعف الاحتداد الاخير للعجز التجاري، الضغوطات على تراجع قيمة الدينار في سوق الصرف بين البنوك التي تعاني عجزا هيكليا.
وتسارعت الواردات من 1 الى 20 ماي 2017، بشكل ملموس وشبه عام.
ولاحظ البنك المركزي التونسي ان تواصل تقدم الواردات بهذا النسق يهدد ببقاء معدل صرف الدينار تحت الضغوط ليجعل من التصرف فيه عبر التدخلات في سوق الصرف مهمة اكثر فاكثر تعقيدا.
وبادر البنك المركزي التونسي، بهدف التخفيف من حدة تذبذب قيمة الدينار، الى تعبئة موارد من العملة الصعبة المتاحة لتحسين السيولة في سوق الصرف.
Publié le:2017-05-30 13:59:43
Par:jamjam (Tunisia )
Sur: تقهقر الدينار ب5ر7 بالمائة ازاء الاورو وب1ر5 بالمائة ازاء الدولار