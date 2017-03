61 ans après : succès, échecs et perspectives de la Tunisie

Lundi 20 Mars 2017





Publi le:2017-03-20 08:32:17

Une sagesse ancestrale nous apprend que larbre est jug la qualit de ses fruits ! 61 ans aprs, pouvons-nous appliquer cette sagesse notre pays, notre terre natale et notre principale source dappartenance ? Que peut-on dire du chemin parcouru, des succs et checs de la Tunisie ? Une Tunisie qui clbre aujourdhui, une date clef de son histoire ; celle de son mancipation paraphe un certain 20 mars 1956, et ce au terme dune colonisation dvastatrice qui a pill Tunisie pendant plus de 8 dcennies.Comme on peut sen douter, la rponse un tel questionnement ne peut tre simple, intuitive ou consensuelle, puisquelle requiert des statistiques multiples ; forcement indicatrices de certaines volutions mesurables, et pas dautres, ayant une porte affective, idologique ou dogmatique. Un tel exercice dvaluation est aussi prilleux, puisquil sappuie sur deux postulats admis, juste pour les fins de la dmonstration de la chronique. Pour ces fins, i) on considre 1956, comme date charnire de dpart et ii) on apprcie les volutions observes durant les 61 ans couls comme le fruit dactions collectives tunisiennes, quel que soit le parti au pouvoir ou encore le style dexercice de ce pouvoir (dictatorial ou dmocratique).Bourguiba et Ben Ali ont gouvern la Tunisie pendant 55 ans, dune main de fer couverte de gant de velours, de faon centralise et oppressive, avec la complicit de la France, notamment. Les trois autres prsidents ayant gouvern depuis (Mbezzah, Merzouki, Sebbsi) ont gr dans une optique de transition dmocratique, avec un pouvoir clair, moins absolu et parfois affaibli.Cela dit, et avant daller plus loin, je consens davance que le sujet est vaste et que dautres contributeurs peuvent bonifier, nuancer ou examiner les enjeux en relaxant lun ou lautre des postulats retenus, sils veulent creuser davantage le sujet.Comme prvu, je tente de rpondre une question gnrale formule ainsi : que disent les statistiques officielles sur le chemin parcouru entre 1956 et 2016, en Tunisie ? Je ferai comme si je rsumais les changements un Tunisien ou une Tunisienne qui est tomb en coma profond en 1955 et qui sest, grce une force divine inconnue, rveill aujourdhui hui le 20 mars 2017. Un rveil providentiel, mais qui commence par demander : quest-ce qui sest pass, racontez-moi ce que jai manqu et me dire quest-ce que je peux faire ?La suite du texte mettra en exergue une dizaine dindicateurs statistiques, touchant le social, le politique et lconomique. Chacun des indicateurs est comment au regard de son volution factuelle, de ses perspectives et enjeux contextuels. Les points dvelopps ci-dessous commenceront par un chiffre ncessairement qualifi par un commentaire.La Tunisie a confi son sort 5 Prsidents, 15 Premier ministres et presque 700 Ministres et Secrtaires dÉtat, durant les 61 dernires annes. Les Tunisiens ont fait confiance lite, en pariant sur leur capacit de gestion et sur leur intgrit. Au dbut des annes 1960, le nombre de ministres par gouvernement ne dpassait gure la douzaine, et il frle aujourdhui la quarantaine. Cela dit, la confiance aveugle jadis consentie sans rserve est de plus en plus branle par les scandales, les incomptences, les corruptions et les clivages sous-jacents (rgionaux, partisans, alliances). Et cest pourquoi la rotation dans les postes ministriels est de plus en plus rapide, depuis les 6 dernires annes. Dun mandat moyen de 6 7 ans, le ministre est dsormais remplac en moins dun an, pour raison drosion de la confiance, dincapacit face la complexit des problmes rencontrs ou encore de jeux de coulisses politiques et lectoralistes, dans une dmocratie naissante.Le dinar a vcu une rosion monstrueuse de sa valeur face aux devises internationales. En 1958, le dinar valait 2,38 $US., et il ne vaut plus que 0,43 $US, aujourdhui. Un simple calcul nous montre que le dinar sest dprci de 85 %, il ne vaut plus que 15 % de sa valeur face au $US laube de lmancipation de la Tunisie. Vrai miroir de la performance conomique dun pays, le dinar va mal, et on ne peut que dplorer le sort du dinar, durant les 61 ans couls. Les modles de dveloppement conomique et les stratgies dinvestissements initis par les diffrents gouvernements nont fait quaccentuer la vulnrabilit et lextraversion de lconomie. Les escadrons de ministres, de fonctionnaires et experts conomistes ont pari sur un dinar faible pour mieux exporter, attirer davantage de touristes et exploiter la main-duvre tunisienne. Linflation galopante (5 %) ajoute la dvaluation est devenue aujourdhui un vrai sujet de proccupation sociale, appelant une rvision du modle de dveloppement ayant prvalu lors des 61 dernires annes.Durant les six dernires dcennies, lesprance de vie moyenne est passe de 42 ans plus de 76 ans, les femmes vivent dsormais plus longtemps que les hommes, avec un cart moyen de 5 ans (INS, 2015). Un gain majeur et presque 75% de plus, comparativement nos anctres. Vivant plus longtemps et en meilleure sant, les citoyens de la Tunisie ont prolong leur dure de vie active, offrent leurs enfants un meilleur suivi et appui (affectif, matriel et ducatif). Laccs une meilleure alimentation, de meilleurs services de sant et une meilleure sensibilisation prventive (contre la cigarette, contre le diabte). Bourguiba a interdit la Zatla, mais tout porte croire que sa dpnalisation rampante de la Zatla par Essebsi va non seulement abrutir les jeunes, mais faire des dgts incommensurables pour la sant publique.Aussi, certaines rgions souffrent encore dcarts criants en matire daccs la sant de base (indisponibilit de mdecins) et daccs aux universits formant les futurs mdecins et autres personnels lis la sant et aux services sanitaires de prvention. La dcentralisation des universits de mdecine est plus que jamais dactualit. Bourguiba a favoris sa rgion natale !La Tunisie a t avant-gardiste dans la formation du capital humain, comme levier de dveloppement conomique et de progrs social. Aujourdhui, le nombre denseignants, toutes catgories confondues, et dans les diffrents cycles denseignements (primaire, secondaire et suprieur) a atteint les 150 000, pour presque 2300 000 lves et tudiants. Les effectifs denseignants ont t quasiment multiplis par vingt, depuis 1956. Ces hommes et ces femmes sont et resteront les principaux architectes de lavenir du capital humain de la Tunisie. Cela dit, ces effectifs sont aujourdhui mal mens par leurs ministres successifs, et le statut social de lenseignant est de plus en plus malmen, dvaloris au profit dautres catgories de fonctionnaires et dactifs moins forms et moins porteurs pour le savoir, le savoir-faire, le savoir-tre des gnrations montantes. Ces porteurs de flambeaux mritent respect, valorisation et une gouvernance la hauteur de leur talent et intelligence. On a souvent dit que les peuples ont le dcideur quils mritent ! Les porteurs du savoir pour nos enfants et pour la relve de la Tunisie nont pas aujourdhui les dcideurs quils mritent, et cela est gravissime si on veut maintenir leur mobilisation et leur engagement indfectible dans la formation de la relve, le dveloppement de la passion aux sciences/technologies chez les jeunes et citoyens de la Tunisie de demain.Depuis, les annes 1960, la Tunisie a t et continue dtre un pays prcurseur en matire de formation et dinsertion professionnelle des femmes. Les politiques prnant lgalit homme-femme ont marqu lhistoire de la Tunisie. Ces politiques ont t salues de par le monde, et reconnues comme des processus irrversibles, quoi quen pensent les gouvernements ou les partis politiques en Tunisie! LOrganisation internationale du Travail reconnait cette tendance forte de lemploi des femmes en Tunisie et lestime aux alentours de 25% du total de la population active occupe en 2016. La tendance continue de progresser fermement en prenant progressivement la place des hommes occups (passant de presque 100% 75% pour 2015). Le taux de chmage des femmes reste cependant plus lev que celui des hommes (22% contre 11,4%), mme si le taux de placement des femmes est plus lev chez les diplms de lenseignement suprieur et pour les placements au titre de 1er emploi (INS). Les femmes tunisiennes sont aujourdhui prsentes au gouvernement (20% des ministres) et doivent tre plus nombreuses dans les postes clefs du pouvoir. Les acquis conomiques de la femme constituent un impressionnant changement bnfique pour lconomie, la socit, la famille et les mentalits.Plus de 1,5 million de Tunisiens et Tunisiennes ont tout fait pour quitter la Tunisie la recherche dun emploi et des revenus dcents. La Tunisie de 1956 (fvrier 1956) comptait au total 3,8 millions dhabitants, et son territoire dessin ltroit et unilatralement par la colonisation (qui pensait occuper lAlgrie pour toujours) ne pouvait pas faire vivre correctement les 11 millions de personnes quil compte aujourdhui. Lmigration a t et continuera constituer une solution incontournable pour lemploi et la recherche de reconnaissance pour les comptences tunisiennes. Les mdias et les gouvernements des annes 1960 et 1970 faisaient croire que lmigration nest quune solution provisoire. Les transferts dargent comptabiliss en 2015, envoys par ces migrants leurs familles en Tunisie, procurent plus 4 milliards de DT par an (plus de 6% du PIB). Ces montants en devises fortes constituent quasiment le double des recettes touristiques de toute lanne 2015. Les gouvernements de la Tunisie ne semblent pas tre enclins mener des politiques consquentes pour inciter la diaspora investir davantage dans leur pays, prfrant toujours occulter les enjeux de lmigration et viter de procurer un minimum de reconnaissance ces migrants ncessairement courageux et entrepreneurs, dj au dpart (surtout pour ceux qui ont commenc clandestin, rgulariss ensuite).La Tunisie a toujours rserv une bonne partie de ses ressources lducation et la qualification, de 4 30 % du PIB, selon les priodes des annes passes. Ben Salah, un clbre ancien ministre de lÉducation (emprisonn ensuite) a consenti pendant 3 ans successives 33 % du PIB aux politiques ducatives. Ce ministre connu, du temps de Bourguiba, a fix la bourse dtudes pour un tudiant lquivalent dun salaire dinstituteur ; il a fait tout pour valoriser les enseignants et pour quiper les tablissements denseignement des infrastructures propices lapprentissage et la recherche-dveloppement. À lpoque, les tudiants en anne de diplomation taient contacts et rservs pour lemploi avant davoir pass leur dernier examen. Ladquation formation-emploi, tait mieux rflchie, mieux suivie et mieux respecte. Mme les organismes internationaux venaient recruter Tunis, les diplms tunisiens. Aujourdhui, et depuis la fin des annes 1970, les gouvernements et ministres successifs ne font quroder les acquis, au point que le chmage des diplms des universits frle aujourdhui les 30%. Des universits qui forment des chmeurs, des budgets dtourns pour dautres fins, au grand mpris du savoir et des ambitions des jeunes, ceux-l mmes qui ont fait la rvolution de janvier 2011.Aussi, la Tunisie est de plus en plus dgrade dans les classements internationaux, mesurant la performance de ses universits, chercheurs, crateurs et cursus de formation. Les diplms sont souvent forms, avec comme langue seconde le franais, alors que mme la France priclite dans le classement des universits et universitaires qui narrivent plus se classer dans le peloton des 500 meilleures universits (4 % des 500 premires universits du monde sont franaises ; classement Shanghai pour 2016). La lutte au chmage des diplms universitaires en Tunisie passera aussi par la rforme de lenseignement universitaire, et lintroduction incontournable de langlais en matire denseignement et de recherche, pourquoi pas la place du franais. Cela doit aller de pair avec la revalorisation de la gouvernance du secteur ducatif en Tunisie, dans ses diffrents niveaux, disciplines et rgions.Depuis les annes 1960, la Tunisie a pris le choix de btir un État fort, bas sur une fonction publique structure et solide. Ladministration publique est encore perue par le gouvernement et par le citoyen comme le refuge idal pour un emploi stable et pnard . Les gouvernements successifs y compris les plus rcents ont considr la fonction publique, comme une prise de guerre, sur laquelle ils peuvent exercer librement leur pouvoir et rgler certaines problmatiques de chmage ou de chmeurs vindicatifs. Aujourdhui, la fonction publique tunisienne compte autant de fonctionnaires que le Maroc, alors que celui-ci compte trois fois plus de population que la Tunisie. En Tunisie, un emploi sur quatre est dans la fonction publique ; et la fonction publique emploie quasiment autant que lensemble du secteur tertiaire (services), y compris le tourisme.Labsentisme, la dmotivation, le laisser-faire, la nonchalance, lirrespect du citoyen rongent de plus en plus notre administration publique, au point den faire un champ de ruine en termes de valeurs thiques et du sens du service public. Notre administration publique, compare l Arch de No , est devenue labyrinthique et pyramidale, et o les salaris sont de plus en plus recruts et promus grce une culture de proximit (elmaaref) et un jeu de pistons (elaktef).La situation est intenable pour les budgets de lÉtat et le gouvernement doit trouver des solutions au sureffectif de la fonction publique, mme si les reformes et mesures gouvernementales requises sont de nature faire perdre des votes pour les ministres et Chef de gouvernements osant initier le dgraissement du Lviathan, quest devenue la fonction publique. Le chantier des reformes require un leader courageux et anim dun engagement apolitique.Les dernires dcennies, la Tunisie a connu une remonte remarquable de la corruption et de la collusion au sein des structures de lÉtat. Les statistiques de la Banque mondiale (Tunisia profile) nous apprennent que la Tunisie dtient un score non enviable, comparativement la moyenne gnrale des pays revenu moyen comparable. Selon un rcent rapport, un chef dentreprise sur trois (entreprise formelle ou informelle) est somm de payer du bakchich des fonctionnaires ayant un pouvoir (fiscal, municipal, bancaire, douane, etc.) sur son entreprise et sur son gagne-pain. La Banque mondiale va plus loin en stigmatisant lincapacit du gouvernement contrler la corruption, avec une note de seulement 67 %, plaant la Tunisie dans la queue du peloton du classement international des conomies saines et non contamines par les corrupteurs et les corrompus. Plusieurs autres observatoires, comme Transparency International, corroborent ce constat et confrent la Tunisie un score inquitant, la plaant bien en de des attentes et des pays comparables (Jordanie, Sngal, Burkina Faso, etc.). L aussi, il faudra du courage et de la clrit pour agir contre ce flau dvastateur.La Tunisie a initi depuis les annes 1970 une intelligente politique de comptitivit, visant renforcer sa capacit dexportation et dattractivit pour les investissements internationaux. Cest ainsi que des mesures fiscales et des incitatifs la productivit ont t mis en place, par diffrents gouvernements. Durant les dernires annes, ces mesures ont perdu de leur impact, et avec les changements lis la rvolution, la Tunisie a recul de 63 places dans le rang des pays les plus comptitifs (Classement de Davos, 2016). La Tunisie est passe de la 32e place la 95e place sur un total de 138 pays. La valeur lie au travail semble en ptir, et de plus en plus, depuis janvier 2011. Les dfis sont majeurs pour renverser la tendance et le gouvernement doit plus que jamais rhabiliter le travail, comme principal socle au bien-tre collectif et au progrs conomique. Certains rapports indiquent quun nombre grandissant demploys travaillent moins que 20% sur le total des 35 heures payes dans le cadre de lexercice de leur fonction. 80% du salaire est donc non mrit.La rhabilitation de la valeur lie au travail, constitue une prcieuse rserve de productivit pour lconomie tunisienne pour les annes venir. Les gouvernements actuel et ceux venir doivent parier sur cette valeur et la renforcer par des mesures diverses, mais pas ncessairement montaires.Quelle conclusion en tirer ; je laisse les lecteurs en juger et tirer leurs propres conclusions valuatives. Je dirais juste que le bilan est mitig, et parfois proccupant. Les principales difficults rencontres sont dordre conomique et des mesures courageuses mritent dtre inities la lumire des prmisses et indicateurs soulevs ci-haut.