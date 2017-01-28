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Monde

مؤسس « فيسبوك » ينتقد ترامب بسبب سياسة الهجرة

Samedi 28 Janvier 2017
وكالات - انتقد مارك زوكربرج مؤسس موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك » سياسة الهجرة التي أعلنها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بما تتضمنه من حظر دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة وترحيلهم منها.
وقال زوكربرج أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي لأمريكا ) على حسابه بموقع « فيسبوك »: « الولايات المتحدة أمة تتكون من مهاجرين، وعلينا أن نكون فخورين بذلك ».

وأشار زوكربرج إلى الأصول التي تحدر منها أجداده الأوائل من ألمانيا والنمسا وبولندا، قائلا إن والدي زوجته بريسيلا جاءا كلاجئين من الصين وفيتنام إلى الولايات المتحدة.
وأضاف زوكربرج أن المراسيم الخاصة بالهجرة التي صدرت مؤخرا أقلقته، مخاطبا جمهوره بالقول: « كما هو الحال بالنسبة لكثيرين منكم ». ودعا زوكربرج فوق ذلك إلى الإبقاء على « الأبواب مفتوحة » أمام اللاجئين والمحتاجين للعون، متسائلا عن حال الولايات المتحدة لو جرى منع اللاجئين قبل عقود من دخول الولايات المتحدة.
وأوضح مؤسس فيسبوك أنه حين كان يعمل مدرسا بمدرسة محلية قبل عدة أعوام كان من بين أفضل تلاميذه أطفال لمهاجرين غير شرعيين وبدون أوراق ثبوتية، مؤكدا بالقول: « هؤلاء أيضا هم مستقبلنا ».
كان الرئيس الأمريكي ترامب أصدر أمس الجمعة حظرا على دخول جميع اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما بصورة أولية. وكان ترامب أصدر من قبل مرسوما ببدء إنشاء جدار فاصل على الحدود بين بلاده وبين المكسيك.



Publié le:2017-01-28 19:14:21

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Burkina Faso - Tunisie
  20h : Sénéga - Cameroun
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
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Finale
- * - * -




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