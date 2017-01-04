افتتاح الأسبوع الثقافي الموريتاني ضمن تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016

Mercredi 04 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-04 23:17:05

- انطلقت، مساء الأربعاء، بالمركب الثقافي محمد الجموسي بصفاقس، فعاليات الأسبوع الثقافي الموريتاني، الذي ينتظم ضمن فعاليات تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016، ويتواصل إلى يوم 8 جانفي الجاري.وعبر المستشار الثقافي بسفارة موريتانيا بتونس، الحضراوي ولد برو، في كلمة الافتتاح، عن سعادة الوفد الموريتاني الذي يترأسه بوجوده ضمن تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية "للتعريف بالثقافة الموريتانية، ولتعزيز أواصر العلاقات بين تونس وموريتانيا في المجال الثقافي، والذي يعد رافدا من روافد التنمية"، وفق تقديره.واستهل عرض الافتتاح بمعرض للأدوات التراثية الموريتانية، احتضنه بهو المركب الثقافي محمد الجموسي، تلته قراءات شعرية قدمها الشاعران الدوه بنيوك ومحمد عبد الله أحميد، ثم مراوحة موسيقية تراثية بمشاركة "فاتيمتا بندا" و"باب محمد" بمرافقة المايسترو "سيدنا العالم".ويتواصل الأسبوع الثقافي الموريتاني خلال الأيام الموالية بعرض شريط وثائقي حول المقاومة الموريتانية، ثم عرض مسرحية "حبل غسيل" من إنتاج جمعية المسرحيين الموريتانيين بالتعاون مع نادي السينما الطاهر شريعة ومركز الفنون الدرامية والركحية، وذلك مساء غد الخميس بالمركب الثقافي محمد الجموسي.وتدور بالمركب الدولي للإعلام، يوم الجمعة، ندوة علمية حول "التواصل الثقافي التونسي الموريتاني عبر التاريخ"، يقدمها عضو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، "عبد الله ولد بوبكر"، وذلك بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس (قسم التاريخ)، وجمعية الباحثين الشبان في التاريخ.وتختتم فعاليات الأسبوع الثقافي الموريتاني، التي ينتظر أن يشرف عليها وزير الشؤون الثقافية، محمد زين العابدين، يوم 7 جانفي، بمعرض تراثي للأدوات التقليدية الموريتانية ولوحات راقصة من التراث الموريتاني، بالإضافة إلى قراءات شعرية، على أن يتحول الوفد الموريتاني صبيحة اليوم الموالي إلى جزيرة قرقنة في زيارة استطلاعية.