نصب تذكاري يحمل اسم الشهيد الأمني مظفر بن علي بساحة ''ملحمة جنعورة'' في احتفال ولاية قبلي بذكرى عيد الاستقلال

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-20 18:08:37

- أحياء للذكرى 61 لعيد الاستقلال، انتظم صباح اليوم الاثنين بمقر ولاية قبلي موكب رسمي لتحية العلم أمنته تشكيلة من الوحدات العسكرية والأمنية قبل إشراف والي الجهة وليد الوقيني على حفل لتكريم عدد من المناضلين بين خلاله ان هذه الذكرى تحمل رسالة واضحة من شانها ان تزعزع عرش كل من يفكر في المس من هذا الوطن.واكد والي الجهة على ان "التضحيات من اجل بناء هذا البلد، ستظل متواصلة من جيل الى جيل، ويدفع الكل من اجلها ضريبة الدم من اجل الذود على امن البلاد واستقرارها بداية من مقاومة المستعمر ثم مقاومة الجهل وصولا الى مقاومة الإرهاب".وتم خلال الموكب الرسمي تكريم الأمني أمين الجليلي، الذي أصيب في العملية الإرهابية التي استهدفت دورية لحفظ النظام خلال الليلة الفاصلة بين السبت والأحد الماضيين، والذي عبر بهذه المناسبة عن اعتزازه بالتكريم "الذي يتجاوز شخصه ليمثل تكريما للمؤسسة الأمنية" على حد قوله، مضيفا ان "ما قام به عمل كان سيقوم به أي زميل له وجد نفسه في مكانه، لان الذود على امن البلاد هو عقيدة كل امني غيور على راية بلاده" على حد تعبيره.وفي الإطار ذاته، تم صباح اليوم تدشين نصب تذكاري يحمل اسم الشهيد الأمني مظفر بن علي بالساحة التي جدت بها ذات العملية الإرهابية، والتي باتت من اليوم تحمل تسمية ساحة "ملحمة جنعورة"، تخليدا للعمل البطولي الذي قامت به الدورية الأمنية في تصديها للإرهابيين، ومنع وقوع كارثة اكبر لو نجحت مخططاتهم، وقد تم خلال هذا التدشين تكريم عائلة الشهيد، حيث عبر عدد منهم بالمناسبة عن اعتزازهم بابنهم "الذي لم يبخل بدمه على تراب بلاده وفداها بنفسه لتظل آمنة ابد الدهر".كما انه وضمن الاحتفالات بذكرى عيد الاستقلال، انتظمت ببعض مناطق الولاية تظاهرات تنشيطية ورياضية منها احتضان مدينة دوز للدور النهائي للدورة الأولى لسباقات الدراجات الهوائية بالمدارس الابتدائية والإعدادية بمشاركة حوالي 180 تلميذا من 32 مؤسسة تعليمية، في تظاهرة اكد منظمها رئيس جمعية "فجر الصحراء للدراجات الهوائية" بدوز فرج بن محمد لمراسل (وات) انها تهدف الى "الإسهام في تكوين شخصية الشاب وتنشئته على القيم النبيلة لحب الوطن وتحدي كافة مظاهرة التشدد والإرهاب".حمد/باشا