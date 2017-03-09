بلدية المنستير تنخرط في شبكة مدن الصداقة العالمية (رئيس النيابة الخصوصية للبلدية)

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-09 22:04:04

- أكدت بلدية المنستير موافقتها المبدئية للانصهار في شبكة مدن الصداقة و التصالح العالمية، حسب ما أفاد به رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المنستير، نبيل حميدة، إثر لقاء جمعه، اليوم الخميس بمقر البلدية، برئيس المنظمة الدولية "يوم عالمي للفرسان"، بالبارن كلاينه دو غراس، و الوفد المرافق له.وأبرز حميدة، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أنّ هذه الشبكة ستكون فضاء آخر للتعاون وتبادل التجارب بين العديد من المدن في العالم، إذ أنّ تجربة بلدية المنستير في مجال التعاون الدولي كانت، إلى حدّ اليوم، مقتصرة على بعض الدول الأوروبية والعربية، معتبرا ان هذه التجربة ستمثل فرصة للجهة لدعم العمل البلدي فيها.من جهته، أوضح بالبارن كلاينه دو غراس، في تصريح صحفي، أنه تم تأسيس فدرالية دولية "لمدن الصداقة والتصالح" خلال سنة 2016 وهو مشروع كوني يشمل أكثر من 2000 مدينة في 112 دولة، ويستهدف التشبيك بين هذه المدن لانجاز مشاريع مشتركة فيما بينها في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، معتبرا أنّ ذلك سيمكن من انشاء أكبر شبكة صدّاقة في العالم.وكانت "شعلة الصداقة" وصلت، اليوم، إلى مدينة المنستير لتكون بذلك تونس محطتها الأولى في القارة الإفريقية، وتسلم هذه الشعلة ثلة من الشباب على مستوى قصر الرئاسة بسقانص سابقا، وانطلقوا بها نحو مقر بلدية المنستير، فمعلم الرباط الأثري بالمنستير أين قدم عدد من أطفال تونس لوحة في التعبير الجسماني وتغنوا بالوطن تعبيرا منهم عن اعتزازهم بالإنتماء إلى تونس في رسالة محبّة وصدّاقة إلى العالم، واختتم الحفل بأداء المفنانة الفرنسية الشابة أناييس لوفرستيه لنشيد الصدّاقة ثم تبادل الهدايا وإلتقاط صور تذكارية في رحاب معلم الرباط الذي يعكس عراقة الحضارة التونسية.وأفاد رئيس المنظمة الدولية "يوم عالمي للفرسان" أنّ الجولة العالمية لـ "شعلة الصداقة"، التي انطلقت يوم 24 أفريل 2016 من باريس عاصمة فرنسا وستصل يوم 20 سبتمبر 2019 إلى بيكين عاصمة الصين، تأتي للربط بين الشعوب، مؤكدا ان اختيار تونس كمحطة أولى في القارة الافريقية لم يكن اعتباطيا فهي أرض الترحاب وتجسد قيم الصداقة والاحترام والوفاق والتعايش، على حد قوله.و قال، في هذا الصدد، إن "تونس كانت دائما جسرا نحو أوروبا ونأمل أن تظل كذلك دائما "، مضيفا ان "شعلة الصداقة" في مكانها هنا في تونس فالشعب التونسي شعب يقدر الصدّاقة وقيم الاحترام والتضامن"، وفق تعبيره.تم/أم