عماد الحمامي: 25 ألف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا سيتسلمون مواطن شغلهم في القطاع الخاص قبل موفى شهر افريل

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-09 18:05:39

- أكد وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي اليوم بصفاقس في تصريح إعلامي على هامش إشرافه على منتدى "ريادة الأعمال المبتكرة في قطاع البناء" المنتظم في إطار الصالون المتوسطي للبناء "ماديبات"، أن عقد "الكرامة" سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر افريل القادم.وقال الحمامي "إن 25 ألف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا سيتسلمون مواطن شغلهم في القطاع الخاص قبل موفى شهر افريل".وذكر أن وزارة التكوين المهني والتشغيل تسعى إلى إعادة التنمية للجهات الداخلية على أساس التمييز الايجابي وإلى تركيز أقطاب اقتصادية كبرى في البلاد مثل تونس صفاقس سوسة قابس كي تكون لها إشعاع وطني وإقليمي وقاري.وأفاد بأن الوزارة بصدد الاشتغال حاليا على العمق الإفريقي من خلال برامجها الاستباقية في مجال التكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة وإعادة هيكلة عديد مراكز التكوين والتشغيل كي يصبح توجهها والتكوين فيها بمواصفات أوروبية بما من شأنه توفير اليد العاملة المتخصصة والموارد البشرية ذات الكفاءات العالية على مستوى الإفريقي والدولي.وأضاف في هذا السياق قائلا "إن طموحات حكومة الوحدة الوطنية اليوم اكبر من مجال حدود الوطن بل تتجاوزه نحو العمق الإفريقي خاصة في قطاعات البناء والصحة والاستثمارات بما يجعل من تونس وجهة استشرافية ذات بعد إفريقي عربي ومتوسطي".وأعلن الحمامي أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيؤدي زيارة خلال الأسابيع القادمة إلى ولاية صفاقس ويتخذ عديد القرارات منها المتعلقة بمصنع "السياب".يذكر ان وزير التكوين المهني والتشغيل اشرف على المنتدى الدولي "التجديد والتثمين في قطاع البناء والأشغال العامة" الذي انتظم اليوم الخميس ضمن فعاليات الدورة 14 للصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2017" قبل أن يؤدي زيارة ميدانية إلى حضيرة بناء المركب الجهوي للتكوين المهني والتشغيل بصفاقس ويواكب حفل اختتام الدورة التكوينية وإبرام عقود انتداب بمؤسسة "ماتام" لفائدة مجموعة من خريجي مركز باش حانبة ويتفقد سيرنشاط المركز القطاعي للتكوين في الاكترونيك والمركز القطاعي للتكوين في الجلود والأحذية بمنطقة ساقية الزيت.ج/هب