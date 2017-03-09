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Economie

مطار تونس قرطاج: عنف بين طاقم القيادة والفنيين وإيقاف رحلة إلى باريس

Jeudi 09 Mars 2017
بــاب نــات - أفادت اذاعة موزاييك أن الرحلة الجوية 716 التي كانت مبرمجة في اتجاه باريس على الساعة 08:35 متوقفة إلى موعد غير محدد، بعد أن شهدت الطائرة التابعة للخطوط الجوية التونسية مناوشات وتبادلا للعنف بين طاقم الطائرة والطاقم الفني.

ووفق ما أكده مصدر من الخطوط الجوية التونسية، فإن قائد الطائرة قد توجه إلى غرفة القيادة صباح اليوم أين وجد فنيين تابعين للشركة بصدد القيام بعملهم، ويبدو أن مناوشات لفظية حدثت بين الطرفين وتطورت إلى تبادل للعنف مما أدى إلى إصابة قائد الطائرة بكدمات في وجهه. وقد تدخل محافظ الشرطة بالمطار لفظ الإشكال الذي يبدو أنه قابل للتطور.

وكان يفترض أن تغادر الطائرة على الساعة 8.35 دق صباحا، إلا أنها حاليا متوقفة إلى موعد غير محدد.

يذكر أن إشكالا تشهده الخطوط الجوية التونسية مؤخرا بسبب قرار توحيد الزي بين الفنيين والتقنيين وطاقم الطائرة، الأمر الذي تسبب في تشنج ومناوشات بين الطرفين.



Publié le:2017-03-09 08:59:32

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6 de 6 commentaires pour l'article 139589

Charles  (France)  |Jeudi 09 Mars 2017 à 10h 02m |           
@Matouchi
oui vous avez raison
le louage ou le taxis a la place
la misère nous fait sourire et surtout
pas nous faire pleurer

Matouchi  (Tunisia)  |Jeudi 09 Mars 2017 à 09h 54m |           
@Charles

Prend le louage.

Charles  (France)  |Jeudi 09 Mars 2017 à 09h 38m |           
La compagnie Tunis air est très dangereuse
mon vol été prévu le 5 mars a 14h15 Sfax Paris
pas d avion jusqu’ a 18h20 soit 4 h de retard
a l aéroport de Sfax pas de communications ni informations
le personnels n est pas du tout a la hauteur , agressifs et
n ont aucune connaissance de travail impolie , la honte
pire que le transport en commun SORETRAS
les conditions triste et grave
je souhaite avoir suite a ce dossier
merci d avance

Elyos11  (Tunisia)  |Jeudi 09 Mars 2017 à 09h 34m |           
بربي ادهنوها صفراء علي الأقل تولي فرد قدر مع الكار تقول يحكيو علي عركة في محطة برشلونة

Matouchi  (Tunisia)  |Jeudi 09 Mars 2017 à 09h 24m |           
يا أنيس..............الغديرة كبرت و حا تعمل طرطشة كبيرة أوييييييييي.....
أحسن خوذ وزارة التجهيز.......هاوكة العرفاوي....ريحتو قراصط.....ونحانو موش صعيب

Nasser Boughanmi  (France)  |Jeudi 09 Mars 2017 à 09h 10m |           
بالله كيفاش تحبوا الناس مازالوا يعطوا الثقه في ها الشريكه



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