مطار تونس قرطاج: عنف بين طاقم القيادة والفنيين وإيقاف رحلة إلى باريس

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-09 08:59:32

- أفادت اذاعة موزاييك أن الرحلة الجوية 716 التي كانت مبرمجة في اتجاه باريس على الساعة 08:35 متوقفة إلى موعد غير محدد، بعد أن شهدت الطائرة التابعة للخطوط الجوية التونسية مناوشات وتبادلا للعنف بين طاقم الطائرة والطاقم الفني.ووفق ما أكده مصدر من الخطوط الجوية التونسية، فإن قائد الطائرة قد توجه إلى غرفة القيادة صباح اليوم أين وجد فنيين تابعين للشركة بصدد القيام بعملهم، ويبدو أن مناوشات لفظية حدثت بين الطرفين وتطورت إلى تبادل للعنف مما أدى إلى إصابة قائد الطائرة بكدمات في وجهه. وقد تدخل محافظ الشرطة بالمطار لفظ الإشكال الذي يبدو أنه قابل للتطور.وكان يفترض أن تغادر الطائرة على الساعة 8.35 دق صباحا، إلا أنها حاليا متوقفة إلى موعد غير محدد.يذكر أن إشكالا تشهده الخطوط الجوية التونسية مؤخرا بسبب قرار توحيد الزي بين الفنيين والتقنيين وطاقم الطائرة، الأمر الذي تسبب في تشنج ومناوشات بين الطرفين.