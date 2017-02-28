تدارس اجراءات اسناد المقاسم الدولية لفائدة الفلاحين الشبان بولاية منوبة

Mardi 28 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-28 16:14:06

- من المبرمج ان تشرع خلية متابعة الاراضي الدولية الفلاحية بولاية منوبة في تسوية وضعية ما يناهز الـ500 هكتار من الاراضي الدولية المشتتة والمستولى على بعضها (عبر قرارات اسقاط حق او اخلاء)، قصد اسنادها، في الفترة القادمة، لفائدة فلاحين شبان وخاصة من اصحاب الشهائد العليا، وذلك وفق ما تم الكشف عنه، مساء امس الاثنين، خلال اجتماع الخلية بإشراف والي الجهة، احمد السماوي، وأعضاء اللجنة لتدارس المنشور الوزاري المشترك المنقح المتعلق بشروط ومقاييس كراء المقاسم الدولية لفائدة الفلاحين الشبان .وحسب مؤشرات الخلية، بلغ عدد المقاسم المسندة الى فلاحين شبان بالجهة 101 مقسما على مساحة 1130 هكتارا، اضافة الى 52 مقسما موزعة على الفنيين الى حدود اواخر سنة 2016 والتي تمتد على مساحة 3566 هكتارا في 4 معتمديات بالجهة وهي الجديدة، وطبربة، وبرج العامري، والمرناقية منها مساحة 3262 هكتارا محترثة .وتراوحت نسب انجاز الاستثمارات الفلاحية من قبل الفنيين، مقارنة بما هو مبرمج، بين نسبة 73 بالمائة في عنصر تربية الماشية، و132 بالمائة في عنصر التهيئة والبنية الاساسية الذي بلغت قيمة الاستثمارات المنجزة فيه مليونا و 370 ألف دينار .و بينت المعطيات المقدمة ان عدد المقاسم المسندة قبل تنفيذ خطة الاراضي الدولية الفلاحية بالجهة بين 1980 و1989 وقبل احداث وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية كانت تمسح حوالي 180 هكتار كلها اراضي سقوية اما المقاسم التي احدثت بعد الهيكلة فانها تبلغ 38 مقسما ممتدة على مساحة 3402 هكتار تراوح تاريخ اسنادها من سنة 1992 الى سنة 2011.وبتسليط الضوء خلال الجلسة على خطة اعادة هيكلة الاراضي الدولية الفلاحية، بينت المؤشرات وجود 20 شركة احياء ناشطة ممتدة على مساحة 8497 هكتار اضافة الى 4 شركات غير مسندة على مساحة 1812 هكتار و203 مقسما مسندة للمتعاضدين على مساحة 1852 هكتار.وتمت الدعوة، بالمناسبة، الى تقييم مردودية المقاسم المسندة الى الفلاحين الشبان، والعمل على اعادة توظيف المقاسم غير المستغلة بعد تسوية وضعيتها القانونية، مع تحديد وضعية المقاسم الدولية الفلاحية المسترجعة، والتثبت من وضعيتها العقارية ومحتوياتها ومن مساحتها الفعلية او الرهون التي قد تكون محملة عليها .ن ع/يسر