''يوجد إجماع لا مثيل له داخل البرلمان الأوروبي حول مساندة تونس'' (وفد برلماني أوروبي)

Mardi 28 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-28 07:41:06

- أكد وفد برلماني أوروبي "وجود اجماع لا مثيل له داخل البرلمان الأوروبي حول مساندة تونس" وأن غالبية البرلمانيين الأوروبيين يدعمون مبدأ مواصلة دعم تونس على جميع المستويات.جاء هذا التأكيد لدى استقبال رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، اليوم الاثنين في قصر باردو، لوفد ممثل للمجموعة البرلمانية للحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي برئاسة ماريا غابريال، نائبة رئيس المجموعة، وفق ما جاء في بلاغ للبرلمان.وأكد الوفد أيضا أن التجربة التونسية تعد أنمودجا يحتذى، مسجّلا ما لمسه من تقدّم ملحوظ للبرلمان التونسي على مستوى أنشطته وتنظيم عمله .من جهته أبرز محمد الناصر عمق العلاقات التي تربط تونس بالاتحاد الأوروبي ومتانتها، مشيرا إلى أهمية العلاقات بين مجلس نواب الشعب والبرلمان الأوروبي.وأكد بالمناسبة أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز ومساندة الدبلوماسية الرسمية، مشيرا إلى مساندة أوروبا المتواصلة لتونس في مختلف مراحل الانتقال الديمقراطي.وكان الوفد البرلماني الأوروبي قد التقى في وقت سابق اليوم وزير الدفاع الوطني، فرحات الحرشاني،وبحث معه التحديات الأمنية والاقتصادية في تونس وسبل دعم الاتحاد الأوروبي لها، وكذلك الوضع الأمني في حوض البحر الأبيض المتوسط.يذكر أن الحزب الشعبي الأوروبي الذي تأسس سنة 1976 له 216 نائبا في البرلمان الاوروبي.عزيز