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Régions

جلسة عمل ببنزرت تطرح مسألة التسريع في إنجاز مشروع ''برنامج تعصير شبكة الطرقات داخل البلديات''

Lundi 23 Janvier 2017
بــاب نــات - تمحورت جلسة العمل، التي انعقدت الاثنين بمقر ولاية بنزرت، حول تسريع انجاز مشروع "برنامج تعصير شبكة الطرقات داخل البلديات"، الذي تموله رئاسة الحكومة، وتعهدتدت بإنجازه مصالح وكالة التهذيب والتجديد العمراني.

وشدد والي بنزرت، محمد قويدر، خلال الجلسة، على ضرورة التنسيق بين كل المتدخلين العموميين في المشروع، واتخاذ الاحتياطات اللازمة بخصوص المشاريع المبرمجة مستقبلا من قبل كل إدارة، وإتمام اشغال الربط بكافة الشبكات العمومية من أجل الحفاظ على جودة كل المشاريع التي ستنجز في إطار "الهبة الحكومية" وضمان ديمومتها، وبالتالي تحقيق النقلة النوعية المطلوبة منها في مجال البنية الاساسية بالمناطق والانهج التي سيشملها المشروع، والبالغ عددها 23 نهجا وطريقا بعدد من بلديات ولاية بنزرت.
وتشمل التدخلات الأنهج والطرقات بعدة مناطق من الولاية، منها "تينجة" (أنهج "الامير عبد القادر" و"روسيا" و"الصحة")، ومعتمدية ماطر (أنهج "النصر" و"المنار" و"العهد الجديد")، ووسط المدينة وغزالة وحي المنجم بقيمة مالية توازي 9 م د ، ستشمل خاصة إعادة تغليف تلك الانهج وإصلاحها بالكامل من المطبات التي تميزها بسبب تآكلها وعدم صيانتها الدورية.
يشار إلى أن والي بنزرت، الذي أشرف على الجلسة، بحضور كل الأطراف المعنية الفنية والبلدية والمحلية، كان دعا إلى أن يصدر إعلان طلب العروض بالنسبة للمشاريع المبرمجة في اطار البرنامج خلال بداية شهر فيفري المقبل، على أن تستكمل الأشغال خلال السنة الجارية 2017، مع تركيز لجنة فنية معاضدة لمصالح وكالة التهذيب والتجديد العمراني المكلفة بالمشروع.



Publié le:2017-01-23 20:44:41

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