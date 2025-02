الشركات الأهلية في تونس: آليات التمويل والتحديات القانونية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67a9a601624a54.91534602_iolekgpnfjmqh.jpg width=100 align=left border=0>

تتجه تونس نحو تعزيز دور الشركات الأهلية كأداة لتنمية الجهات الداخلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وذلك عبر إصلاحات جديدة في آليات التمويل والتشريعات القانونية. وفي هذا السياق، تناولت الأستاذة سلوى اللافي، عضوة المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال والمكلفة بلجنة التكوين ومرافقة المؤسسات، خلال برنامج Expresso على إذاعة إكسبريس أف أم، أبرز العراقيل التي تواجه هذه الشركات والإصلاحات المنتظرة لدعمها.



الشركات الأهلية: رؤية جديدة للتنمية





تم إطلاق نظام الشركات الأهلية سنة 2022 بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2022، بهدف خلق الثروة وتوفير فرص العمل في الجهات. وتعتمد هذه الشركات على مشاركة مجتمعية، حيث يتوجب على المساهمين أن يكونوا من سكان المعتمدية التي تحتضن المشروع، ما يجعلها أداة مباشرة لتحفيز التنمية الجهوية.





تحديات التمويل: الحاجة إلى إصلاحات جذرية

رغم الأهداف الطموحة، تواجه الشركات الأهلية صعوبات كبيرة في التمويل، حيث يقتصر الدعم المالي حاليًا على:

🔹 تمويل الصندوق الوطني للتشغيل، بسقف 300 ألف دينار فقط، وهو مبلغ غير كافٍ لتنفيذ مشاريع مستدامة.

🔹 غياب دعم البنوك بسبب عدم وضوح آليات الضمان، مما جعل المستثمرين يجدون صعوبة في الحصول على قروض.



استجابة لهذه التحديات، تم إدراج تعديلات جديدة ضمن قانون المالية لسنة 2025، تضمنت:

✅ السماح للبنوك العمومية والخاصة بتمويل الشركات الأهلية، مع وضع ضمانات مالية.

✅ تخصيص 20 مليون دينار في صندوق ضمان القروض، لمساعدة الشركات الأهلية في الحصول على التمويل البنكي.

✅ مقترح لرفع سقف التمويل إلى مليون دينار بدلًا من 300 ألف دينار، وهو ما تعمل المنظمة الوطنية لرواد الأعمال على تحقيقه.



إصلاحات قانونية وإدارية قادمة

إلى جانب التمويل، تبرز عراقيل قانونية وإدارية تعيق تطور الشركات الأهلية، أهمها:

🔸 إجراءات بيروقراطية معقدة تتسبب في تأخير إنشاء الشركات وتشغيلها.

🔸 غياب إطار قانوني واضح ينظم عمليات التسيير والإدارة وحلّ النزاعات.

🔸 منع الشركات الأهلية من استغلال الأراضي الفلاحية الدولية، وهو ما يتم العمل حاليًا على مراجعته ضمن استثناءات جديدة.



نحو بيئة استثمارية أكثر دعمًا

أكدت الأستاذة سلوى اللافي أن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تعمل على:

✅ تسهيل الإجراءات القانونية لجعل الشركات الأهلية أكثر فاعلية.

✅ تعزيز الشفافية والحوكمة لتشجيع الاستثمارات.

✅ تحسين آليات التكوين والمرافقة لضمان نجاح هذه الشركات على المدى البعيد. تم إطلاقسنة 2022 بمقتضى، بهدففي الجهات. وتعتمد هذه الشركات على، حيث يتوجب على المساهمين أن يكونوا منالتي تحتضن المشروع، ما يجعلها أداة مباشرة لتحفيز التنمية الجهوية.رغم الأهداف الطموحة، تواجه الشركات الأهلية، حيث يقتصر الدعم المالي حاليًا على:، بسقففقط، وهو مبلغ غير كافٍ لتنفيذ مشاريع مستدامة.بسبب عدم وضوح آليات الضمان، مما جعل المستثمرين يجدون صعوبة في الحصول على قروض.استجابة لهذه التحديات،، تضمنت:، مع وضع ضمانات مالية.في، لمساعدة الشركات الأهلية في الحصول على التمويل البنكي.بدلًا من 300 ألف دينار، وهو ما تعمل المنظمة الوطنية لرواد الأعمال على تحقيقه.إلى جانب التمويل، تبرزتعيق تطور الشركات الأهلية، أهمها:تتسبب في تأخير إنشاء الشركات وتشغيلها.ينظم عمليات التسيير والإدارة وحلّ النزاعات.، وهو ما يتم العمل حاليًا على مراجعته ضمن استثناءات جديدة.أكدتأن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تعمل على:لجعل الشركات الأهلية أكثر فاعلية.لتشجيع الاستثمارات.لضمان نجاح هذه الشركات على المدى البعيد.

This article was created with the assistance of AI technology