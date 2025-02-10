الشركات الأهلية في تونس: آليات التمويل والتحديات القانونية

تتجه تونس نحو تعزيز دور الشركات الأهلية كأداة لتنمية الجهات الداخلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وذلك عبر إصلاحات جديدة في آليات التمويل والتشريعات القانونية. وفي هذا السياق، تناولت الأستاذة سلوى اللافي، عضوة المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال والمكلفة بلجنة التكوين ومرافقة المؤسسات، خلال برنامج Expresso على إذاعة إكسبريس أف أم، أبرز العراقيل التي تواجه هذه الشركات والإصلاحات المنتظرة لدعمها.



الشركات الأهلية: رؤية جديدة للتنمية



تحديات التمويل: الحاجة إلى إصلاحات جذرية



إصلاحات قانونية وإدارية قادمة



نحو بيئة استثمارية أكثر دعمًا



تم إطلاقسنة 2022 بمقتضى، بهدففي الجهات. وتعتمد هذه الشركات على، حيث يتوجب على المساهمين أن يكونوا منالتي تحتضن المشروع، ما يجعلها أداة مباشرة لتحفيز التنمية الجهوية.رغم الأهداف الطموحة، تواجه الشركات الأهلية، حيث يقتصر الدعم المالي حاليًا على:، بسقففقط، وهو مبلغ غير كافٍ لتنفيذ مشاريع مستدامة.بسبب عدم وضوح آليات الضمان، مما جعل المستثمرين يجدون صعوبة في الحصول على قروض.استجابة لهذه التحديات،، تضمنت:، مع وضع ضمانات مالية.في، لمساعدة الشركات الأهلية في الحصول على التمويل البنكي.بدلًا من 300 ألف دينار، وهو ما تعمل المنظمة الوطنية لرواد الأعمال على تحقيقه.إلى جانب التمويل، تبرزتعيق تطور الشركات الأهلية، أهمها:تتسبب في تأخير إنشاء الشركات وتشغيلها.ينظم عمليات التسيير والإدارة وحلّ النزاعات.، وهو ما يتم العمل حاليًا على مراجعته ضمن استثناءات جديدة.أكدتأن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تعمل على:لجعل الشركات الأهلية أكثر فاعلية.لتشجيع الاستثمارات.لضمان نجاح هذه الشركات على المدى البعيد.