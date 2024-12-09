حدث في متل هذا اليوم ،9 ديسمبر
في مثل هذا اليوم، 9 ديسمبر، وقعت عدة أحداث بارزة عبر التاريخ:
1824: شهدت بيرو معركة أياكوتشو، حيث هزمت القوات الوطنية بقيادة الجنرال أنطونيو خوسيه دي سوكري الجيش الملكي بقيادة نائب الملك خوسيه دي لا سيرنا، منهية بذلك حرب الاستقلال البيروفية.
1824: شهدت بيرو معركة أياكوتشو، حيث هزمت القوات الوطنية بقيادة الجنرال أنطونيو خوسيه دي سوكري الجيش الملكي بقيادة نائب الملك خوسيه دي لا سيرنا، منهية بذلك حرب الاستقلال البيروفية.
1917: دخل الجيش البريطاني بقيادة الجنرال إدموند اللنبي مدينة القدس خلال الحرب العالمية الأولى، حيث دخلها سيرًا على الأقدام كرمز لاحترام الأماكن المقدسة.
1905: تم إقرار قانون فصل الكنيسة عن الدولة في فرنسا، الذي يعتبر أساس العلمانية الفرنسية اليوم، ما أدى إلى توتر العلاقات بين الدولة والكنيسة الكاثوليكية لسنوات طويلة.
1948: تم اعتماد اتفاقية منع الإبادة الجماعية من قبل الأمم المتحدة، وهي وثيقة دولية تهدف إلى منع الجرائم الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.
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