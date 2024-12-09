Babnet

حدث في متل هذا اليوم ،9 ديسمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67231b94af1c34.41061376_oilnhfqgkjepm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Decembre 2024 - 06:49 قراءة: 0 د, 33 ث
      
في مثل هذا اليوم، 9 ديسمبر، وقعت عدة أحداث بارزة عبر التاريخ:

1824: شهدت بيرو معركة أياكوتشو، حيث هزمت القوات الوطنية بقيادة الجنرال أنطونيو خوسيه دي سوكري الجيش الملكي بقيادة نائب الملك خوسيه دي لا سيرنا، منهية بذلك حرب الاستقلال البيروفية.

...

1917: دخل الجيش البريطاني بقيادة الجنرال إدموند اللنبي مدينة القدس خلال الحرب العالمية الأولى، حيث دخلها سيرًا على الأقدام كرمز لاحترام الأماكن المقدسة.

1905: تم إقرار قانون فصل الكنيسة عن الدولة في فرنسا، الذي يعتبر أساس العلمانية الفرنسية اليوم، ما أدى إلى توتر العلاقات بين الدولة والكنيسة الكاثوليكية لسنوات طويلة.

1948: تم اعتماد اتفاقية منع الإبادة الجماعية من قبل الأمم المتحدة، وهي وثيقة دولية تهدف إلى منع الجرائم الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 298915


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*