حدث في متل هذا اليوم ،9 ديسمبر

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في مثل هذا اليوم، 9 ديسمبر، وقعت عدة أحداث بارزة عبر التاريخ:



1824: شهدت بيرو معركة أياكوتشو، حيث هزمت القوات الوطنية بقيادة الجنرال أنطونيو خوسيه دي سوكري الجيش الملكي بقيادة نائب الملك خوسيه دي لا سيرنا، منهية بذلك حرب الاستقلال البيروفية.





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1917: دخل الجيش البريطاني بقيادة الجنرال إدموند اللنبي مدينة القدس خلال الحرب العالمية الأولى، حيث دخلها سيرًا على الأقدام كرمز لاحترام الأماكن المقدسة.



1905: تم إقرار قانون فصل الكنيسة عن الدولة في فرنسا، الذي يعتبر أساس العلمانية الفرنسية اليوم، ما أدى إلى توتر العلاقات بين الدولة والكنيسة الكاثوليكية لسنوات طويلة.



1948: تم اعتماد اتفاقية منع الإبادة الجماعية من قبل الأمم المتحدة، وهي وثيقة دولية تهدف إلى منع الجرائم الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.