حدث في متل هذا اليوم ،3 ديسمبر

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في مثل هذا اليوم، 3 ديسمبر، وقعت عدة أحداث بارزة عبر التاريخ، منها:



1800: معركة هوهنليندن خلال الحروب النابليونية، حيث انتصر الجيش الفرنسي بقيادة جان فيكتور مورو على قوات التحالف النمساوية والبافارية.





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1912: بلغاريا وصربيا واليونان توقع هدنة مع الدولة العثمانية، مما أنهى العمليات القتالية في حرب البلقان الأولى.



1967: الجراح الجنوب إفريقي كريستيان برنارد يجري أول عملية زرع قلب بشري ناجحة في العالم بمستشفى غروت شور في كيب تاون.



1984: كارثة بوبال في الهند، وهي واحدة من أسوأ الكوارث الصناعية في التاريخ، حيث أدى تسرب غاز ميثيل أيزوثيانيت من مصنع للمبيدات إلى وفاة آلاف الأشخاص.



1992: إرسال أول رسالة نصية قصيرة (SMS) في التاريخ، حيث كتبها المهندس البريطاني نيل بابورث ووجهها إلى زميله، وكانت تحتوي على عبارة "عيد ميلاد سعيد".