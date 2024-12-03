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حدث في متل هذا اليوم ،3 ديسمبر

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Bookmark article    Publié le Mardi 03 Decembre 2024 - 06:46 قراءة: 0 د, 36 ث
      
في مثل هذا اليوم، 3 ديسمبر، وقعت عدة أحداث بارزة عبر التاريخ، منها:

1800: معركة هوهنليندن خلال الحروب النابليونية، حيث انتصر الجيش الفرنسي بقيادة جان فيكتور مورو على قوات التحالف النمساوية والبافارية.

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1912: بلغاريا وصربيا واليونان توقع هدنة مع الدولة العثمانية، مما أنهى العمليات القتالية في حرب البلقان الأولى.

1967: الجراح الجنوب إفريقي كريستيان برنارد يجري أول عملية زرع قلب بشري ناجحة في العالم بمستشفى غروت شور في كيب تاون.

1984: كارثة بوبال في الهند، وهي واحدة من أسوأ الكوارث الصناعية في التاريخ، حيث أدى تسرب غاز ميثيل أيزوثيانيت من مصنع للمبيدات إلى وفاة آلاف الأشخاص.

1992: إرسال أول رسالة نصية قصيرة (SMS) في التاريخ، حيث كتبها المهندس البريطاني نيل بابورث ووجهها إلى زميله، وكانت تحتوي على عبارة "عيد ميلاد سعيد".


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