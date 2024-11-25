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سكرة: مقنعان يقتحمان مكتباً لصرف العملة بسلاح أبيض

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Bookmark article    Publié le Lundi 25 Novembre 2024 - 18:21 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تمكنت وحدات الأمن الوطني بسكرة من القبض على شاب وإدراج شريكه ضمن قائمة المطلوبين، بعد تورطهما في محاولة سرقة مكتب لصرف العملة باستخدام سلاح أبيض.

تفاصيل الحادثة:
وفقاً للمعطيات الأولية، تعمد الشابان اقتحام المكتب بعد خلع بابه البلوري، وكانا يرتديان أقنعة لإخفاء هويتهما. قاما بتهديد صاحب المكتب بسلاح أبيض في محاولة للاستيلاء على مبالغ مالية، قبل أن يلوذا بالفرار.
...


التحريات الأمنية:
أطلقت الوحدات الأمنية بسكرة تحقيقاً فورياً عقب الحادثة. استناداً إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، تم التعرف على هوية أحد المتورطين. وبعد تحريات ميدانية دقيقة، تم القبض عليه في منزل بمنطقة دار فضال، حيث تم حجز الآلة الحادة، الأقنعة، والملابس التي استُخدمت في الجريمة.

وبإذن من النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بالموقوف لمواصلة التحقيق، فيما تم إدراج شريكه في قائمة المفتش عنهم، مع استمرار الأبحاث للكشف عن جميع الملابسات المحيطة بالجريمة.


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