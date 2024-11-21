حدث في متل هذا اليوم ،21 نوفمبر

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إليك أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، 21 نوفمبر، عبر التاريخ:



أحداث تاريخية:

1783: أول رحلة بالطيران الحر بمنطاد هوائي يقوم بها جان فرانسوا بيلاتر دي روزييه وفرانسوا لوران ديرلاند في باريس.



...



1877: اختراع الفونوغراف على يد العالم الأمريكي توماس إديسون.

1935: نشر أول قانون ينظم العمل في مصر.

1948: بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس، حيث تم تبني اتفاقية منع الإبادة الجماعية لاحقًا.

1980: حريق مأساوي يلتهم فندقًا في لاس فيغاس، مما أسفر عن مقتل 85 شخصًا.



مواليد:

1694: فرانسوا ماري آرويه (فولتير)، كاتب وفيلسوف فرنسي بارز.

1935: فيرونيكا فوربس، عالمة بيولوجيا أمريكية.

1969: أحمد عيد عبد الملك، لاعب كرة قدم مصري.



وفيات:

235 م: ألكساندر سيفيروس، إمبراطور روماني.

1996: وفاة عبد الله السلال، أول رئيس للجمهورية اليمنية.



مناسبات وأعياد:

اليوم العالمي للتلفاز: تحتفل به الأمم المتحدة لتسليط الضوء على أهمية التلفاز كوسيلة لنقل المعلومات

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