حدث في متل هذا اليوم ،21 نوفمبر
إليك أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، 21 نوفمبر، عبر التاريخ:
أحداث تاريخية:
1783: أول رحلة بالطيران الحر بمنطاد هوائي يقوم بها جان فرانسوا بيلاتر دي روزييه وفرانسوا لوران ديرلاند في باريس.
أحداث تاريخية:
1783: أول رحلة بالطيران الحر بمنطاد هوائي يقوم بها جان فرانسوا بيلاتر دي روزييه وفرانسوا لوران ديرلاند في باريس.
1877: اختراع الفونوغراف على يد العالم الأمريكي توماس إديسون.
1935: نشر أول قانون ينظم العمل في مصر.
1948: بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس، حيث تم تبني اتفاقية منع الإبادة الجماعية لاحقًا.
1980: حريق مأساوي يلتهم فندقًا في لاس فيغاس، مما أسفر عن مقتل 85 شخصًا.
مواليد:
1694: فرانسوا ماري آرويه (فولتير)، كاتب وفيلسوف فرنسي بارز.
1935: فيرونيكا فوربس، عالمة بيولوجيا أمريكية.
1969: أحمد عيد عبد الملك، لاعب كرة قدم مصري.
وفيات:
235 م: ألكساندر سيفيروس، إمبراطور روماني.
1996: وفاة عبد الله السلال، أول رئيس للجمهورية اليمنية.
مناسبات وأعياد:
اليوم العالمي للتلفاز: تحتفل به الأمم المتحدة لتسليط الضوء على أهمية التلفاز كوسيلة لنقل المعلومات
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