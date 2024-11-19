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أوهم مسنة بمساعدتها على ايجاد "تاكسي"وإستولى على 6 آلاف دينار كانت بحقيبتها

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Bookmark article    Publié le Mardi 19 Novembre 2024 - 11:11 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أفاد مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا في تصريح لمراسل الديوان بالجهة، بأن النيابة العمومية بالمنستير أذنت بالاحتفاظ بشخص تورط في عملية سرقة مبلغ مالي قدره 6 آلاف دينار

وأشار ذات المصدر، الى أن ذلك يأتي على اثر شكاية تقدمت بها مسنة من مواليد 1948 للأمن وأعلمت عن تعرضها للسرقة باستعمال الحيلة و ذلك اثناء خروجها من احد الفروع البنكية بمدينة المنستير رفقة زوجها المسن الذي يعاني من الزهيمر ، حيث تعمد المظنون فيه بايهامها بمساعدتها على ايجاد سيارة أجرة "تاكسي" ثم استولى على حقيبتها اليدوية وبداخلها مبلغ مالي قيمته 6000 دينار و تحصن بالفرار.

...

وأوضح بن جحا، بأن الوحدات الأمنية بمنطقة الامن الوطني بالمنستير أولت الموضوع الأهمية قصوى، وقامت فى مرحلة اولى بالتثبت من كاميرا المراقبة ليتم الحصول خلالها على صورة المظنون فيه و التي بعرضها على المتضررة اكدت انه الفاعل، وبالتحري في هوية المعني اتضح انه سبق و ان تم القاء القبض عليه في قضية مماثلة في مدينة صفاقس سنة 2022 كما اتضح انه محل 3 مناشير تفتيش.


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