حدث في متل هذا اليوم، 5 نوفمبر

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في الخامس من نوفمبر عبر التاريخ، وقعت عدة أحداث هامة، ومن أبرزها:



أحداث تاريخية

1605 - مؤامرة البارود في إنجلترا: محاولة فاشلة لاغتيال الملك جيمس الأول وتفجير البرلمان البريطاني بواسطة مجموعة من الكاثوليك الإنجليز بقيادة غاي فوكس. اعتقل فوكس وهو يحاول إشعال براميل البارود تحت البرلمان، وما زال هذا اليوم يُحتفل به في المملكة المتحدة ويعرف باسم "ليلة غاي فوكس" أو "ليلة النار".



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1914 - المملكة المتحدة تحتل قبرص: خلال الحرب العالمية الأولى، أعلنت بريطانيا ضم قبرص رسمياً بعد سنوات من إدارتها كجزء من الإمبراطورية العثمانية، وذلك ردًا على دخول الدولة العثمانية الحرب إلى جانب دول المحور.



1937 - إعدام المناضل اللبناني أنطون سعادة: الذي أسس الحزب السوري القومي الاجتماعي، وكانت له أدوار بارزة في الحركة القومية العربية ضد الاستعمار الفرنسي.



1990 - الحظر الدولي على العراق: فرض مجلس الأمن الدولي حظراً على صادرات النفط العراقية استجابة لغزو العراق للكويت، ما شكل ضغطاً اقتصادياً كبيراً.



2006 - صدام حسين يُحكم عليه بالإعدام: المحكمة الجنائية العراقية حكمت على الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالإعدام شنقاً لدوره في أحداث الدجيل.



مواليد

1855 - الملك كاميهاميها الخامس: ملك هاواي الذي ساهم في تحديث الدولة وتعزيز استقلالها قبل ضمها للولايات المتحدة.

1987 - كيفن جوناس: موسيقي ومغني أمريكي وأحد أعضاء فرقة "جوناس براذرز" الشهيرة.

وفيات

1879 - جيمس كليرك ماكسويل: فيزيائي اسكتلندي له مساهمات كبيرة في الفيزياء الكهرومغناطيسية.

2007 - نيلسون إليس: ممثل ومؤلف أمريكي، اشتهر بأدواره في السينما والتلفزيون الأمريكي.



أحداث ثقافية ومناسبات

ليلة غاي فوكس (إنجلترا): يحتفل البريطانيون في هذا اليوم بتذكر "مؤامرة البارود" من خلال الألعاب النارية وإشعال المجسمات.

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