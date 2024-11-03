حدث في متل هذا اليوم، 3 نوفمبر

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في 3 نوفمبر، وقعت أحداث تاريخية متعددة عبر العصور، ومنها:



1957 - إطلاق الاتحاد السوفييتي القمر الصناعي "سبوتنيك 2"، الذي حمل أول كائن حي إلى الفضاء، الكلبة لايكا، لتصبح أول كائن حي يدور حول الأرض.





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1918 - توقيع هدنة مودروس بين الحلفاء والإمبراطورية العثمانية، والتي أنهت الحرب العالمية الأولى رسميًا في الشرق الأوسط.



1992 - بيل كلينتون يفوز بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، ويصبح الرئيس الـ42، حيث هزم الرئيس جورج بوش الأب.



2014 - الولايات المتحدة تبدأ أول عملياتها في الحرب ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.



2016 - ختام آخر دورة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP22) في مراكش، المغرب، حيث تم التركيز على آليات تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ.

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