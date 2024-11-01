حدث في متل هذا اليوم، 1 نوفمبر

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في مثل هذا اليوم، 1 نوفمبر، حدثت عدة أحداث تاريخية مهمة، منها:



1512 – تم افتتاح سقف كنيسة سيستينا رسميًا، والذي قام برسمه الفنان ميكيلانجيلو بتكليف من البابا يوليوس الثاني.





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1954 – اندلاع الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي، التي استمرت لسنوات وأدت إلى استقلال الجزائر في عام 1962.



1993 – دخول اتفاقية ماستريخت حيز التنفيذ، مما أسس الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي.



2004 – وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مستشفى بباريس، ليخلفه محمود عباس في قيادة السلطة الفلسطينية.



2012 – تم إعطاء إشارة البدء لـ مشروع مترو الرياض، الذي يُعد من أضخم مشاريع النقل في المنطقة.

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