شوها لها وجهها : احكام بين 5 و20 سنة سجنا في حق متهمين حولا وجهة طفلة قاصر واغتصباها !!

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قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،بالحكم ب20 سنة سجنا في حق شاب حول وجهة طفلة قاصر واغتصبها معتديا عليها

بالعنف الشديد كما شوه لها وجهها بالة حادة ،هذا وقضت المحكمة بسجن متهم ثاني لمدة 5 سنوات سجنا بعد أن ساعده في تحويل وجهة المتضررة الى مكان مهجور وخال من المارة والاعتداء عليها ....

