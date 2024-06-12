بولت تطلق برنامج Bolt Rewards في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66697595651163.94224119_mqjkgiepnfloh.jpg width=100 align=left border=0>



ميزة جديدة تطلقها بولت لمكافئة شركائها من السائقين لتقديم خدمة افضل للعملاء







...



أطلقت شركة بولت الشركة الرائدة في مجال النقل التشاركي نظام ‏Bolt Rewards‏ و الذي يتيح تقديم مكافئات لشركائها من السائقين من خلال نظام الربح المتدرج وخصومات على التطبيق، كجزء من تحفيز موظفيها وإظهار التقدير لتفانيهم وخدماتهم.



ومن خلال النظام الجديد سيتاح تسجيل شركاء من السائقين في نظام Bolt Rewards بشكل تلقائي ثم تجميع النقاط في نهاية كل رحلة خلال شهر كحد أقصي وسيتم احتسابها وفق أربع فئات وهي البرونزي والفضية والذهبية و البلاتينيوم.



كما ان نظام Bolt Rewards ؛ يساعد للتعرف على الشركاء من السائقين ومكافأتهم، من خلال الحوافز والخصومات التي تساعدهم على إدارة تكاليف التشغيل وتكاليف الإصلاحات غير المتوقعة.



ومن جانبها قالت سليمة مكي ، المدير الاقليمي لشركة بولت " اننا في بولت ندرك ان رضاء شركائنا من السائقين

يؤدي إلى ركاب راضين؛ حيث اننا مع Bolt Rewards، هدفنا هو تقدير وتحفيز الشركاء من السائقين ليقدموا بإستمرار تجارب عالية الجودة في مجال نقل الركاب . و نسعي من خلال تلك الميزة الجديدة الي ارضاء السائق حتي يستطيع ارضاء العميل ؛ لأن واحد من أهم أهدافنا تسليط الضوء على السائقين المتميزين في رحلاتهم .



كما يعتبر هذا النظام الجديد دليلا على التزامنا بإضافة تحديثات على تطبيق السائق ، وإظهار التقدير لمجتمع شركائنا من السائقين".



وتنضم Bolt Rewards إلى مجموعة من مميزات تطبيق السائقين الأخيرة من بولت والتي تهدف إلى مساعدة الشركاء من السائقين على توفير تجربة نقل عالية الجودة. حيث توفر ميزة مكافئات السائق الجديدة للسائقين مميزات يمكن الحصول عليها من خلال التعليقات و التقييم الإيجابي بعد الرحلة.



والجدير بالذكر أنه ومن خلال الحوافز التي تم زيادتها عبر عدة مسارات حيث تواصل بولت تقديم فرص ربح أكثر مرونة للشركاء السائقين، والتأكد من إمكانية وصول الركاب إلى خدماتنا لحجز الرحلات أينما كانوا.



وبولت هي منصة تنقل عالمية تضم أكثر من 150 مليون عميل في أكثر من 45 دولة و500 مدينة في جميع أنحاء أوروبا وإفريقيا. وهي تقدم مجموعة من منتجات التنقل لمختلف الخدمات والاحتياجات.