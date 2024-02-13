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فظيع... يزهق روح زوجته خنقا "ب كابل"

Publié le Mardi 13 Février 2024 - 13:16 قراءة: 0 د, 12 ث
      
اذن ليلة أمس وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بنابل برفع جثة امراة الى مصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة بعد أن تم ازهاق روحها خنقا بكابل" من قبل زوجها.

وقد كشفت الابحاث الاولية ان الزوجان يعيشان خلافات مستمرة .


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