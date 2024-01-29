المروج: يوم تحسيسي حول الشركات الأهلية وكيفية بعثها والامتيازات التي تنتفع بها

انتظم، اليوم الإثنين 29 جانفي 2024، بقاعة بلدية المروج، يوم اعلامي تحسيسي مفتوح حول منظومة الشركات الأهلية وكيفية إنجازها، وذلك بهدف التشجيع على بعث هذه الآلية الجديدة لدعم الاستثمار وخلق موارد الرزق في إطار الاقتصاد المتضامن.



وخصص اليوم الاعلامي التحسيسي من تنظيم معتمدية المروج، وتحت إشراف معتمد المروج ضياء الدين عاشور، للتعريف والتحسيس بأهمية هذه الآلية الجديدة التي تم أحداثها بمرسوم رئاسي عدد 15 بتاريخ 20 مارس 2023، والتي ترمي إلى مزيد تطوير آليات بعث المشاريع الصغرى في مختلف القطاعات محليا او جهويا، والتي يمكن أن تساهم الدولة في تمويلها عن طريق المال المسترجع عبر الصلح الجبائي مع كل من وقع تتبعه من أجل جرائم التهرب الضريبي أو الاضرار بالمال العام.





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هذا وقدّموا المتدخلين بعد ذلك وهم المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية ببن عروس والمدير الجهوي للتنمية وكاتب عام بلدية المروج ورئيس فرع البنك التونسي للتضامن ورئيسة وحدة المحلية للنهوض الاجتماعي ورئيس لجنة التضامن ورئيس مساحة مكتب التشغيل، مداخلات تناولوا فيها الإطار القانوني للشركات الأهلية لا سيما المحلية منها وإجراءات تأسيسها وقواعد التصرف فيها وهيكلتها ومنظومة مراقبتها وعلاقتها بالوظيفة التنفيذية في مختلف المستويات.



وقد تم بعد ذلك إجراء حلقة نقاش بين المتدخلين ومعتمد المروج ضياء الدين عاشور والمواطنين الذين واكبوا فعاليات هذا اليوم الاعلامي حول المرافقة والمساندة القانونية والفنية للشركات الأهلية خاصة في بداياتها وتكوين رأسمالها سواء النقدي أو العيني، بالاضافة إلى الجانب الاجتماعي والتنموي الذي تتمتع به هذه الشركات من ذلك تخصيص 20% من الارباح للتنمية الثقافية والاجتماعية للمنطقة.



* وائل الرميلي



