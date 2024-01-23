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ناجي جلول: " 2 فقط استقالوا من الحزب وليس 11 وما يهمنيش يبقوا او يستقيلوا"

Publié le Mardi 23 Janvier 2024 - 14:37 قراءة: 0 د, 30 ث
      
نفى رئيس حزب الائتلاف الوطني، ناجي جلول، خبر استقالة 11 عضوا من حزبه.

وقال في مداخلة له اليوم على اذاعة "الجوهرة أف أم"، إن "الأمر يتعلّق باستقالتين فقط للأمين العام للحزب، فريد الشويخي ومنسقة جهوية بسوسة لم يتم على تعيينها سوى شهر فقط".
وأضاف أن الأمين العام المستقيل لم يقبل فكرة تنظيم مؤتمر انتخابي للحزب (بعد شهرين) وخيّر الانسحاب، وفق قوله.
...

وتابع جلول: "ما يهمنيش يمشيوش والا يقعدو.. ماهوش حدث اعلامي..الحزب لاباس عليه....والغريب عندهم 7 شهور يحضروا في حزب وهو ما مازالوا في الائتلاف وهذا عيب..".



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