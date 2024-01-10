اليوم: زياد الهاني يمثل أمام المحكمة الابتدائية بتونس

يمثل زياد الهاني اليوم الأربعاء 10 جانفي 2024، أمام المحكمة الابتدائية بتونس، بتهمة “الإساءة” إلى وزيرة التجارة.

وتنظّم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وقفة تضامنية اليوم أمام المحكمة الابتدائية لدعم زياد الهاني والمطالبة بالإفراج عنه.







...



يذكر أنّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قرر يوم 28 ديسمبر الاحتفاظ بزياد الهاني إثر الاستماع إليه من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بتهمة "الإساءة إلى وزيرة التجارة" ، وتمّ يوم 1 جانفي إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه من قبل النيابة العمومية، وتعيين جلسة له اليوم الاربعاء .



وانتقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هذا القرار، ودعت "عموم الصحفيين وكل القوى الحرة في تونس" إلى المشاركة في وقفة تضامنية مع الصحفيين المسجونين زياد الهاني وشذى الحاج مبارك وخليفة القاسمي، صباح غد الاربعاء أمام المحكمة الابتدائية بتونس، للمطالبة بإطلاق سراحهم، مع إرتداء الصدريات المميّزة للصحفيين، بعد ان كانت نفذت وقفة سابقة يوم 1 جانفي الجاري. كما دعت كافة الصحفيين بالمؤسسات الإعلامية الخاصة والعمومية والجمعياتية (جهويا و مركزيا) الى إرتداء الشارة الحمراء بمقرّات عملهم طيلة يوم 10 جانفي الجاري.