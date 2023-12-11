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لسعد الدوادي "الكرامة القابضة من اكبر ملفات الفساد وإلى حد اللحظة تُهرَّب آلاف المليارات"‎

Publié le Lundi 11 Decembre 2023 - 10:49 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أكد رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين لسعد الذوادي أن عملية تهريب الأموال من تونس متواصلة، مشددا على أنه وإلى حد اللحظة تُهرَّب آلاف المليارات.

وخلال استضافته اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 في ماتينال اذاعة شمس، قال الذوادي إن بعض الموردين في تونس يقومون بعمليات التوريد عبر شركاتهم الصورية الموجودة في الجنات الضريبية على غرار دولة مالطا.

...

واعتبر لسعد الذوادي أن تونس وإلى اليوم مازلت مستعمرة ويحكمها الجهل والخيانة والكذب والنفاق.

وانتقد المتحدث بشدة عدم صدور التقرير المتعلق بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي وصفها بالهيئة لا وطنية لتنمية الفساد وفق تعبيره.

وأضاف أن المال العام أُهدِر من خلال العديد من الهيئات، وقال 'بعد 14 جانفي المافيا قامت بعملية تبييض كبرى'.


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