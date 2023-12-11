محاكمة خلية ارهابية خططت لتفجيرات بقنابل

باشرت يوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،النظر في ملف قضية تتعلق بتكوين مجموعة من المتهمين منهم من هو موقوف ومنهم من هو محال بحالة فرار لخلية ارهابية وبانشاء اكثر من 70 حساب فايسبوكي لتمجيد تنظيم داعش الارهابي والاشادة بأعماله الإرهابية والدعوى للقتال في صفوفه .



كما كشفت الابحاث في الملف ان المتهمان كانا يتواصلان مع عناصر ارهابية وقد خططوا للقيام بتفجيرات ارهابية بعد رصد أهداف ومقرات أمنية ومؤسسات الدولة وانه للغرض اشتروا مواد أولية لصناعة المتفجرات والقنابل .





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وقد وجهت للمتهمين تهم تعلقت بالعزم المقترن بعمل تحضيري على قتل شخص أو أشخاص والاضرارا بالممتلكات العامة والخاصة، والسفر خارج تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لتنظيم ارهابي ،والاشادة والتمجيد بتنظيم إرهابي ،وتوفير مواقع الكترونية لتنظيم ارهابي .



باستنطاق المتهمان انكرا ما نسب إليهما بالرغم من مجابهتهما باعترافاتهما المسجلة عليهما بحثا وبالاعمال الفنية المتعلقة بالمحجوز المتمثل في مواد أولية كميائية لصناعة المتفجرات ،وبالمحادثات التى دارت بينهما وبين عناصر ارهابية ببؤر التوتر للقيام بأعمال ارهابية بعد القيام لعمليات رصد .



وقد قررت الدائرة حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم .