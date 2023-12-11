إنتخاب ريم محجوب رئيسة لحزب آفاق تونس

فازت، ريم محجوب، برئاسة حزب آفاق تونس خلال الانتخابات الخاصة برئاسة الحزب، التّي أجريت، الأحد، بين متنافسين اثنين وهما ريم محجوب وعبد الرحمان بلقاسم، المدير التنفيذي للحزب.



وحسب بلاغ صادر عن آفاق تونس، تحصّلت محجوب، التي كانت تشغل منصب نائبة رئيس على 59،41 بالمائة من الأصوات في ما تحصّل عبد الرحمان بلقاسم، المدير التنفيذي للحزب على 37،17 بالمائة من الأصوات.





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وتصبح ريم محجوب، تبعا لهذا الإنتخاب، الرئيسة الرابعة لحزب آفاق تونس الذي تأسّس منذ 28 مارس 2011، وذلك بعد إعلان رئيسه الفاضل عبد الكافي، استقالته من الحزب ومن رئاسته يوم 19 أكتوبر 2023.



يذكر أنّ ريم محجوب درست الطب وتخرجت سنة 1996 التحقت بعد الثورة (2010/2011) بحزب آفاق تونس وترشّحت لإنتخابات المجلس الوطني التأسيسي على رأس القائمة بدائرة المهدية لتصبح عضوة بالمجلس الوطني التأسيسي.



وشاركت محجوب في الانتخابات التشريعية سنة 2014 عن دائرة ولاية المهدية لكن لم يقع انتخابها، وفي فيفري 2015 أخذت ريم محجوب مكان رئيس الحزب، حينها، ياسين إبراهيم في مجلس نواب الشعب إثر تولّيه منصب وزير بحكومة، الحبيب الصيد، وأصبحت رئيسة كتلة آفاق تونس في البرلمان.