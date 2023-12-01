تونس تترأس شبكة النساء صاحبات الأعمال لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا و تضم 4000 صاحبة مؤسسة عبر العالم

أعلنت شبكة النساء صاحبات الأعمال لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط و إفريقيا women in business اليوم الجمعة 01 ديسمبر تزامنا مع إنعقاد إجتماعها التأسيسي في مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات عن إختيار تونس في شخص رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال ليلى بلخيرية جابر لرئاسة هذه الشبكة .





وانتظم الحدث بحضور ممثلات عن عدد من جمعيات و صاحبات الأعمال من تونس و من الدول الأعضاء وهي الجزائر ولبنان ومصر وألمانيا والسنغال وكوديفوار.



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وعقد هذا اللقاء لبلورة رؤية موحدة من خلال جمع أعضاء الشبكة لتبادل الخبرات و التصورات للتشبيك بين مختلف جمعيات النساء صاحبات الأعمال و الدفاع عن حقوقهن و فتح الأسواق التصديرية الجديدة و الواعدة أمامهن وخاصة في إفريقيا.

وتضم هذه الشبكة مجموعة من جمعيات سيدات الأعمال في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا و تشمل الهيئة التأسيسية للشبكة 7 دول هي تونس و الجزائر و لبنان و مصر و السنغال و كوديفوار و ألمانيا و تضم الشبكة أكثر من 4000 سيدة أعمال عبر العالم .

وتتمثل أهداف الشبكة في توسيع دائرة العلاقات المهنية و الإقتصادية لرائدات الأعمال و الإستفادة من الفرص التي يوفرها الاستثمار و التعاون الدولي و تعزيز حضور صاحبات المؤسسات في التظاهرات و المنتديات الاقتصادية الدولية.

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