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الابحاث العدلية تطيح ب3 شبان طعنوا تلميذ بمدرسة الحرايرية خلال براكاج مروع

Publié le Mardi 28 Novembre 2023 - 22:00 قراءة: 0 د, 17 ث
      
تمكن اعوان فرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني من الكشف عن ملابسات عملية براكاج وطعن تضرر فيها تلميذ بمدرسة الحرايرية،حيث تمكنوا من القاء القبض على الجناة بعد جملة من المداهمات وحجز الهاتف الجوال المسروق واداة الجريمة والاحتفاظ ب 3 اشخاص منهم نفر صادر في شأنه 4مناشير تفتيش وشخص صادر في شأنه 6 مناشير تفتيش وذلك من اجل محاولة القتل.


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